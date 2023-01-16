STALCRAFT, Çernobil bölgesinde geçen olayları anlatan bir aksiyon oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hiç şüphesiz Çernobil en çok oyunlara konu olan bölgelerden biridir. Öyle ki en popüler oyunlardan tutun basit oyunlara kadar birçok oyun bu bölgede geçmektedir. Özellikle işin içinde mutant geçirmiş varlıklar varsa. STALCRAFT, tam da bu noktada büyük rol oynuyor ve önemli gelişmeler sunuyor.

STALCRAFT İndir

Ortalama sistem gereksinimleri sağlayan oyun genel olarak birçok kişi tarafından sevilmiş gözüküyor. Çevrim içi oynanabilecek oyun aynı zamanda müzikleri ile de atmosferi farklı bir görünüm katıyor.

STALCRAFT ücretsiz indirebileceğiniz bir oyun olmakla beraber aynı zamanda her oyunda olduğu gibi ücretli oyun içi satın alımlar bulundurmaktadır. STALCRAFT atmosferinde birçok yan görevler de bulunduruyor.

STALCRAFT indirdiğinizde karşınıza bolca ara sahneler çıkacaktır. Bu sayede istenilen doyuma ulaşabileceksiniz. Bir açık dünya oyunu olarakda geçen oyun birbirinden farklı ama bir o kadar da kaliteli silahlar barındırmaktadır.

Nişancı oyunu da denilebilecek STALCRAFT, birbirinden farklı oyunları bir arada toplamayı başarmış gözüküyor. Görevleri gerçekleştirin, daha sonra loot yapın ve tekrar başlangıç noktanıza geri dönün. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız STALCRAFT indirebilirsiniz.

STALCRAFT Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-6400 ya da AMD FX-6330

Intel Core i5-6400 ya da AMD FX-6330 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R9 270

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R9 270 Depolama: 20 GB