The Alters

Kendinizi kopyalayabildiğiniz bir gelecekte geçen The Alters’da Jan Dolski adında sıradan bir işçinin rolüne bürünüyoruz.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pek çok başarılı oyuna imza atmış olan 11 bit studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Alters için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2024 yılı içerisinde bu oyun bizlerle olacak.

Oyunun konusu ise son derece ilginç. Uzak bir gezegende yalnız başına mahsur kalmış sıradan bir işçi olan Jan Dolski adında birini yönettiğimiz bu oyunda kendimizi kopyalayabiliyoruz. Kendimizin farklı versiyonlarını üreterek pek çok konuda farklı özelliklere sahip bir grup oluşturabiliyoruz. Kendimizden yeni kopyalar üreterek bu kısılı kaldığımız yerde hayatta kalmaya çalışıyoruz.

The Alters oldukça iyi gözüken bir oyun. 11 bit studios tarafından geliştirilen oyunlar genellikle iyi bir oynanışa da sahip oluyorlar. Eminiz ki aynı durum The Alters’da da olacak. Buna ek olarak The Alters Türkçe altyazı ile geliyor. Biz Türk oyuncuları çok sevindiren bir gelişme bu.

Oldukça farklı bir bilim kurgu oyunu olan The Alters bizlere bambaşka bir tecrübe sunmak için hazırlanıyor. Farklı oyunları deneyimlemekten hoşlanan biriyseniz The Alters’a muhakkak bir göz atın.

The Alters İndir

The Alters indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek The Alters’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

The Alters Sistem Gereksinimleri

The Alters için henüz sistem gereksinimleri açıklanmadı.