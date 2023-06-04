Sizlere Gerçekliği Sorgulatacak En İyi Sanal Gerçeklik Filmleri

Sanal gerçeklik teması beyaz perdede çok sık işlenen bir konu olmasa da günümüzde artık pek çok kişi tarafından bilinen bir konu haline geldi. VR cihazlarının her geçen gün daha da yaygınlaşmasından ötürü pek çok insan bu teknoloji ile tanıştı. Sanal gerçeklik filmlerinin sayısı az olsa da son derece iyi işler de ortaya çıkmıştır.

Sanal gerçeklik temasına sahip filmler, bilim kurgu temasının bir alt kategorisi olarak da düşünülebilir. Pek çok farklı temayla birlikte kullanılabilen bu fikir eminiz ki ilerleyen yıllarda çok daha popüler bir alt kategori haline gelecektir.

Biz de bu yazımızda sizler için en iyi sanal gerçeklik filmlerini sıraladık. Eğer siz de bu temaya ilgi duyuyorsanız ve zihninizi açacak bir film arıyorsanız aşağıdaki liste sizi memnun edecek.

En İyi Sanal Gerçeklik Filmleri

Ghost in the Shell (1995)

The Thirteenth Floor (1999)

The Matrix (1999)

eXistenZ (1999)

Avalon (2001)

Gamer (2009)

TRON: Legacy (2010)

Inception (2010)

Ready Player One (2018)

Ghost in the Shell (1995)

Aynı adlı manga serisinden uyarlanan klasik bir animasyon filmi olan Ghost in the Shell, bilim kurgu severler tarafından kült olarak adlandırılan bir yapımdır. İnsanların vücutlarına yerleştirilen yapay zeka ile entegre olan siber-bedenlerin olduğu bir dünyayı konu alır. Cyberpunk estetiğinin en iyi şekilde kullanıldığı bu film içerisinde barındırdığı pek çok tema sayesinde ufkunuzu açacak bir yapımdır.

Tür : Bilim kurgu, Aksiyon, Suç, Animasyon

: Bilim kurgu, Aksiyon, Suç, Animasyon Oyuncular : Atsuko Tanaka, Akio Ōtsuka, Iemasa Kayumi

: Atsuko Tanaka, Akio Ōtsuka, Iemasa Kayumi IMDB Puanı: 8.0/10

The Thirteenth Floor (1999)

Simulacron-3 adlı romanından uyarlanmış bir film olan The Thirteenth Floor, gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki sınırları sorgulayan karmaşık bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Douglas Hall isimli karakter, bir cinayeti çözmeye çalışırken kendini sanal dünyada ve gerçek dünyada paralel olarak bulur. Gerçekliğin aslında bir simülasyon olabileceğine dair şüpheleri gitgide artan Douglas Hall kendini zor bir durumun içerisinde bulur.

Tür : Bilim kurgu, Gerilim, Gizem

: Bilim kurgu, Gerilim, Gizem Oyuncular : Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl

: Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl IMDB Puanı: 7.0/10

The Matrix (1999)

Böyle bir liste hazırlayıp da Matrix’ten bahsetmemek olur mu? Tabii ki olmaz. Sanal gerçeklik ve bilim kurgu denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Matrix listemizdeki en popüler yapımlardan biri. Neo adlı bir bilgisayar programcısının gerçekliğin aslında bir simülasyon olduğunu keşfetmesiyle başlayan hikaye gittikçe karmaşıklaşmaya ve derinleşmeye başlıyor. İkon haline gelmiş aksiyon sahneleriyle sinema tarihinin en önemli işlerinden biri olan Matrix’i eğer hala izlemediyseniz bir an önce izlemenizi şiddetle öneriyoruz.

Tür : Bilim kurgu, Aksiyon

: Bilim kurgu, Aksiyon Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss IMDB Puanı: 8.7/10

eXistenZ (1999)

eXistenZ, sanal gerçeklik dünyasında geçen sıra dışı bir filmdir. Oyuncular sinirsel bağlantılarla çalışan organik bir oyun konsolu olan eXistenZ'i deneyimler ancak oyun gerçeklikle karışmaya başlar ve kurgusal dünyayla gerçek hayat birbirine karışmaya başlar. Neyin gerçek neyin sanal olduğunu anlamakta zorlanacağınız bu film gerilim dozu da yüksek bir yapımdır.

Tür : Bilim kurgu, Gerilim

: Bilim kurgu, Gerilim Oyuncular : Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm

: Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm IMDB Puanı: 6.8/10

Avalon (2001)

Distopik bir gelecekte geçen bu filmde bir sanal gerçeklik oyununa bağımlı olan bir grup oyuncunun hikayesi anlatılır. Avalon isimli bu oyunda çaba gösteren gençler gerçek dünyanın sıkıcılığından kaçmak için son derece melankolik bir tavırla bu oyunu oynarlar. Diyalogsuz sahneleri ve atmosferik müziğiyle dikkat çekerken görsel efektleri de sürükleyici bir deneyim elde etmemizi sağlıyor.

Tür : Bilim kurgu, Drama

: Bilim kurgu, Drama Oyuncular : Małgorzata Foremniak, Władysław Kowalski, Jerzy Gudejko

: Małgorzata Foremniak, Władysław Kowalski, Jerzy Gudejko IMDB Puanı: 6.6/10

Gamer (2009)

Gerard Butler filmleri içerisindeki en sıra dışı yapımlardan biri olan Gamer, adından da anlaşılacağı üzere bir “oyuncunun” başına gelenleri konu alıyor. Kable isimli bir karaktere can veren Gerard Butler bu filmde, oyuncuların gerçek bedenlerini kontrol eden bir sistem olan "Slayers" adlı video oyununda zorla oynatılan bir karakterdir. Kable, sistemi ve oyunun arkasındaki gizli güçleri ortaya çıkarmak ve özgürlüğünü kazanmak için mücadele ederken başına bir dizi olay gelir ve film bambaşka bir boyut kazanır.

Tür : Bilim kurgu, Aksiyon, Gerilim

: Bilim kurgu, Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta

: Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta IMDB Puanı: 5.8/10

TRON: Legacy (2010)

1982 yapımı klasik film TRON’un devamı niteliğinde olan bu film Kevin Flynn adlı bir video oyun programcısının hikayesine odaklanır. Kevin Flynn’ın oğlu kendisini TRON adlı bir oyunun içinde bulur. Burada tehlikeli bir yapay zeka olan Clu'yu durdurmak ve gerçek dünyaya dönmenin yolunu bulmak için mücadele eder.

Tür : Bilim kurgu, Macera

: Bilim kurgu, Macera Oyuncular : Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde

: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde IMDB Puanı: 6.8/10

Inception (2010)

Listedeki bir başka popüler yapım ise hiç kuşkusuz Inception’dır. Sanal gerçeklik filminden ziyade zihin manipülasyonu, gerçeklik algısı ve rüyalar arasında geçiş yapma gibi konulara odaklanır. Buna rağmen yine de listemizde yer almayı hak eden Inception, sanal gerçeklik ile alakalı da ufkumuzu açan son derece özgün bir yapımdır.

Tür : Bilim kurgu, Aksiyon, Gerilim

: Bilim kurgu, Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page IMDB Puanı: 8.8/10

Ready Player One (2018)

Ready Player One, Ernest Cline'in aynı adlı romanından uyarlanan bir bilim kurgu aksiyon macera filmidir. En güncel Steven Spielberg filmlerinden biri olan Ready Player One Oasis adlı geniş bir sanal gerçeklik dünyasında geçer. Görselliği ile bizleri büyüleyen bu yapımı sanal gerçekliğe ve video oyunlarına ilgi duyan herkese tavsiye ediyoruz.

Tür : Bilim kurgu, Macera

: Bilim kurgu, Macera Oyuncular : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn IMDB Puanı: 7.5/10

En iyi sanal gerçeklik filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sanal gerçeklik ile alakalı siz neler düşünüyorsunuz? Sanal gerçeklik filmleri arasında favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.