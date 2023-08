Netflix’te İzleyebileceğiniz En Başarılı Bilim Kurgu Filmleri

Dijital yayın platformu Netflix’te zihninizin sınırlarını zorlayacak birbirinden kaliteli en başarılı bilim kurgu filmlerini sizler için listeledik. Robot, uzay mekikleri gibi teknolojilerin yer aldığı bu filmler, bilime dayalı tasvirlerden oluşuyor. Aynı zamanda spekülatif olaylarla da dikkat çekiyor.

Bilim kurgu filmleri, fantastik ögelerin teknoloji ve bilimle birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Ayrıca bu film türünde gelecek teması da çok işlenmektedir. Sinema dünyasında önemli bir yeri vardır.

Netflix’te İzlenebilecek En İyi Bilim Kurgu Filmi

Eternal Sunshine of the Spotless Mind - IMDb: 8.3

Everything Everywhere All at Once - IMDb: 7.8

Mirage - IMDb: 7.4

Okja - IMDb: 7.3

Invader Zim: Enter the Florpus - IMDb: 7.5

Annihilation - IMDb: 6.8

Ready Player One - IMDb: 7.5

The Thirteenth Floor - IMDb: 7.0

1. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Michael Gondry’in yönetmenliğini yaptığı Eternal Sunshine of the Spotless Mind isimli film, 2004 yılında Oscar kazandı. Netflix’te izlenebilecek en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan filmin senaristleri; Charlie Kaufman, Pierre Bismuth ve Michel Gondry’dir. Filmin başrol oyuncularıysa Kate Winslet ve Jim Carrey’dir.

Filmin konusu, Joel Barish ve Clementine Kruczynski üzerinden ilerliyor. Bu çift birbirini çok sevmektedir. Fakat Barish ve Kruczynski zamanla ilişkilerinde sorun yaşamaya başlar. Ayrılmaya karar verdikten sonra birbirlerinin hafızasından silinmek için tıbbi işlem yaptırırlar.

2. Everything Everywhere All at Once

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yazıp yönettiği Everyting Everwhere All at Once filminin başrol oyuncuları; Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu’dur.

Çinli Amerikalı göçmen Evelyn Quan ve kocası bir çamaşırhane işletmektedir. Evelyn Quan, diğer evrenlerini keşfederek farklı hayatlarla bağlantı kurar. Evelyn evren atlama teknolojisiyle donatıldığı için kendini bambaşka bir evrende bulur.

3. Mirage

Oriol Paula tarafından yönetilen Mirage isimli İspanyol filmin konusu, Vera isimli karakter üzerinden ilerliyor. Vera, bir fırtına esnasında 25 yıl öncesiyle bağlantı kurar. Vera, 25 yıl öncesiyle bağlantı kurduktan sonra bir çocuğun yaşamını kurtarır.

Mirage filminin senaristliğini Oriol Paula ve Lara Sendim yapmıştır. Filmin başrol oyuncuları; Chino Darin, Adriana Ugarte ve Javier Gutierrez’dir.

4. Okja

Jon Ronson ve Bong Joon Ho’nun senaristliğini yaptığı Okja filminde Tilda Swinton, Seo- hyun Ahn, Paul Dano başrolde yer aldı. Filmin yönetmenliğineyse Bong Joon Ho yaptı. Filmde Okja isimli bir domuz konu alınmıştır. Okja’nın bir et endüstrisine kurban gitmesini engellemeye çalışan genç kızın başından geçenler anlatılıyor.

5. Invader Zim: Enter the Florpus

Netflix en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan Invader Zim: Enter the Florpus; Hae Young Jung, Jhoen Vasquez ve Young Kyun Park tarafından yönetilmiştir.

Eric Trueheart, Jhonen Vasquez ve Breehn Burns’te filmin senaristleridir. Filmin başrol oyuncuları; Rikki Simons, Richard Steven Hortivitz ve Andy Berman’da filmin başrol oyuncularıdır.

Film, eski animasyon dizisi olan Invader Zim’in devamıdır. Uzaylı Irken casusu Zim’in uzun bir aradan sonra ortaya çıktıktan sonra yaşadıkları filmde anlatılıyor. İnsanları köleleştirmek amacıyla Dünya’ya gönderilen Zim, hayatı sorgulamaya başlar.

6. Annihilation

Alex Garland’ın yönettiği Annihilation filmin başrol oyuncuları; Tessa Thompson, Natalie Portman ve Jennifer Jason Leight’tir. Filmin senaristlik koltuğundaysa Alex Garland ve Jeff VanderMeer oturdu.

Filmde bir biyoloğun doğa kanunlarının geçerli olmadığı gizemli bölgeye yapılacak geziye katılması anlatılıyor. Bu gezi hem gizemli hem de tehlikelidir.

7. Ready Player One

Ready Player One isimli film, Steven Spielberg tarafından yönetilmiştir. Film senaristleri, Ernest Cline ve Zak Penn’dir. Ready Player One’in başrol oyuncularıysa Olivia Cooke, Tye Sheridan ve Ben Mendelsohn’dur.

Ready Player One, başarılı bir Metaverse filmidir. Film, herkesin sanal gerçeklikle yaşamını sürdüğü bir dünyayı anlatıyor. Sanal gerçeklik dünyasında The Oasis yaşamını yitirir. Bunun üzerine The Oasis’in mirası da ortada kalır. Mirası almak isteyenler arasında bir sanal yarış başlar.

8. The Thirteenth Floor

The Thirteenth Floor, Josef Rusnak tarafından yönetildi. Filmin senaristleri; Ravel Centeno-Rodriguez, Daniel F. Galouye ve Josef Rusnak’tır. The Thirteenth Floor; Gretchen Mol, Craig Bierko ve Armin Mueller-Stahl filmde başrolde yer aldılar.

The Thirteenth Floor filminde yaşanılan dünya sorgulanmaktadır. Douglas isimli karakterin simülasyon yardımıyla Los Angeles’in 1930’lı yıllardaki haline dönüş yapması filmde konu edilmiştir. Douglas, yolculuk esnasında birçok garip olaylarla karşılaşarak gerçeklik algısını sorgular.

Yazımızda en iyi fantastik bilim kurgu filmleri Netflix hakkında bir liste hazırladık. Dilerseniz sizde izlediğinizde keyif aldığınız Netflix’te en başarılı bilim kurgu filmlerini bizimle paylaşabilirsiniz.