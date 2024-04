En İyi Cyberpunk Temalı Dizi ve Filmler

Cyberpunk alt türü artık hiç olmadığı kadar popülerlik ve bilinirlik kazandı. Cyberpunk 2077 oyunu çıkmadan önce kimsenin ilgilenmediği bu alt tür, bir video oyunu sayesinde bilim kurguya bile ilgisi olmayan kişiler tarafından sahiplenildi. Fark etmiş olacaksınızdır ki bu türde film ve dizi bulmak epey zor. Biz de sizler için en iyi cyberpunk temalı film ve dizilere bu yazımızda yer verdik.

Blade Runner (1982)

Cyberpunk’ın sinemadaki en başarılı örneklerinden olan Blade Runner kelimenin tam anlamı ile muhteşem bir film. En iyi Ridley Scott filmlerinden biri olan bu kült yapım, Philip K. Dick'in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" adlı romanından uyarlanmıştır. Replicant'ları avlayan bir dedektif olan Rick Deckard'ın hikayesini anlatan bu yapımda bir Cyberpunk eserinde olması gereken hemen hemen her şey bulunuyor.

Cyberpunk külliyatına giriş için en iyi yapımlardan biri olan Blade Runner tek seferde sindirmesi zor bir filmdir. Yıllar içerisinde tekrar tekrar izledikçe farklı anlamlar çıkarabileceğiniz bu film kesinlikle izlenmelidir.

Tür : Bilim Kurgu, Drama, Gerilim

: Bilim Kurgu, Drama, Gerilim Oyuncular : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young IMDB Puanı: 8.1

Akira (1988)

Bu listedeki cyberpunk dozu en az olan film olan Akira, cyberpunk türü için oldukça büyük öneme sahip olmasına rağmen cyberpunk gibi hissettirmeyen bir film. Yanlış anlaşılmasın, bu Akira cyberpunk değildir demek değil ancak Akira çok daha farklı konulara değinen bir eser olduğu için cyberpunk aşeren biriyseniz aradığınızı bulamamanız biraz olası.

Bunların haricinde, “yüksek teknoloji düşük yaşam” gibi cyberpunk türünün temel ilkesini bünyesinde bulunduran, distopik ve kıyamet sonrası bir dünyayı ele alması ile bu türün gelişmesinde büyük rol oynayan Akira oldukça farklı bir yapımdır.

Tür : Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon

: Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon Oyuncular : Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama (seslendirme)

: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama (seslendirme) IMDB Puanı: 8.0

Ghost in the Shell (1995)

Cyberpunk kelimesinin adeta sözlük karşılığı olan Ghost in the Shell bu türün en iyi örneklerindendir. İnsan, robot, cyborg arasındaki fark nedir? İnsan olmak, yaşamak, var olmak nedir? Bunlar gibi pek çok kafa açan sorular zihninizde oluşsun istiyorsanız Ghost in the Shell’i kesinlikle izlemelisiniz. Görsel olarak inanılmaz bir anime olan Ghost in the Shell asla eskimeyen bir yapımdır.

Kesinlikle birkaç kez izlenmesi gereken, üzerine epey düşünüp çıkarım yapılması gereken bir film olan Ghost in the Shell’i izlemeden ölmeyin. Cyberpunk türünün en önemli eserlerinden olan Ghost in the Shell kişisel olarak da en sevdiğim yapımlardan bir tanesidir.

Tür : Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon

: Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon Oyuncular : Atsuko Tanaka, Akio Ōtsuka, Iemasa Kayumi (seslendirme)

: Atsuko Tanaka, Akio Ōtsuka, Iemasa Kayumi (seslendirme) IMDB Puanı: 8.0

Johnny Mnemonic (1995)

Keanu Reeves filmlerinden biri olan Johnny Mnemonic, William Gibson'ın aynı isimli kısa hikayesinden uyarlanan bir bilim kurgu filmidir. Hızla artan veri miktarıyla baş etmeye çalışan insanlık çözümü "veri kuryeleri" adı verilen kişilerde bulmuştur. Bilgi savaşlarının ve veri hırsızlığın kol gezdiği bu dünyada bu kuryeler, korunan bilgileri güvenli bir şekilde taşımak için beyinlerine mikroçipler implant ederler.

Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Dina Meyer

: Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Dina Meyer IMDB Puanı: 5.7

The Matrix (1999)

Pek çoğunuz The Matrix’i bir cyberpunk filmi olarak düşünmemiş olabilir ancak bu popüler bilim kurgu filmi pek çok özelliği ile bu türde değerlendirilebilir. Wachowski Kardeşler tarafından yönetilen bu filmi hala izlemeyen kaldı mı bilmiyoruz. Bu filmi tekrar izlediğinizde bir de cyberpunk perspektifinden bakarak izleyin. Eminiz ki siz de The Matrix’in cyberpunk bir eser olduğunu fark edeceksiniz.

Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon

: Bilim Kurgu, Aksiyon Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss IMDB Puanı: 8.7

Minority Report (2002)

Bazı cyberpunk temalarını barındıran Minority Report, bilim kurgu hayranlarının çok iyi bileceği bir yapımdır. Teknolojinin toplumsal etkileri, düzenleyici ve izleyici kurumlar gibi temalar bu filmi cyberpunk olmaya yaklaştırıyor. En iyi Tom Cruise filmlerinden biri olan Minority Report kesinlikle bu listede olmayı hak ediyor.

Tür : Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon

: Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon Oyuncular : Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton IMDB Puanı: 7.6

Tron: Uprising (2012)

Tron evreninde geçen bir animasyon televizyon dizisi olan bu yapım dijital dünyada, bilgisayar programları arasında geçen bir isyanı ve özgürlük mücadelesini anlatır. Orjinal "Tron" filminden sonra, Tron: Legacy filmin önce gerçekleşen olayları işler.

Tür : Animasyon, Bilim Kurgu, Aksiyon

: Animasyon, Bilim Kurgu, Aksiyon Oyuncular : Elijah Wood, Bruce Boxleitner, Emmanuelle Chriqui, Mandy Moore, Nate Corddry, Lance Henriksen

: Elijah Wood, Bruce Boxleitner, Emmanuelle Chriqui, Mandy Moore, Nate Corddry, Lance Henriksen IMDB Puanı: 8.2

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner’ın ne kadar muhteşem bir film olduğundan bahsettik. Bir devam filmi olan Blade Runner 2049’un da ilk filmden eksik kalır yanı yok. En iyi devam filmlerinden biri olan Blade Runner 2049’un kötü bir devam filmi olacağına neredeyse ikna olmuştuk

Öte yandan yönetmen Denis Villeneuve, orijinal filmin doğasına sadık kalarak bize bir başyapıt daha armağan etti. En iyi Denis Villeneuve filmlerinden biri olan Blade Runner 2049 en az ilki kadar iyi bir film.

Tür : Bilim Kurgu, Drama

: Bilim Kurgu, Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas

: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas IMDB Puanı: 8.0

Altered Carbon (2018)

Richard K. Morgan'ın romanından uyarlanan bu dizi, insanların bilinçlerini dijital olarak saklayabildikleri ve yeni bedenlere aktarabildikleri bir gelecekte geçiyor. Bir nevi ölümsüz gibi olan insanlar artık bambaşka bir dünyada yaşamaktadır.

Tür : Bilim Kurgu, Drama, Gizem

: Bilim Kurgu, Drama, Gizem Oyuncular : Joel Kinnaman, Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry

: Joel Kinnaman, Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry IMDB Puanı: 8.0

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Cyberpunk 2077 oyunu facia bir çıkış yaptıktan sonra yıllar içerisinde elle tutulur, düzgün bir oyun haline geldi. Bu imajı toparlamasındaki yardımcı faktörlerden biri de Cyberpunk: Edgerunners mini dizisi oldu. Oyunun yapamadığı pek çok şeyi yapan, izleyenlerin Cyberpunk 2077’de aradığı pek çok şeyi sunan bu mini dizi kesinlikle izlenmeye değer bir iştir.

Tür : Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon

: Anime, Bilim Kurgu, Aksiyon Oyuncular : (Seslendirme) Zach Aguilar, Kenichirou Matsuda, Aoi Yuki

: (Seslendirme) Zach Aguilar, Kenichirou Matsuda, Aoi Yuki IMDB Puanı: 8.4

En iyi cyberpunk temalı film ve diziler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori filminiz hangisi? Bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz cyberpunk temalı film ya da dizi var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.