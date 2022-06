The Baby In Yellow

Eğlenceli bir bebek oyunu olan The Baby In Yellow ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Obelisk'in geliştiricisi olan Team Terrible yeni oyunu olan The Baby In Yellow'u piyasaya sürdü. Android ve iOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, mobil korku oyunu olarak lansmana çıktı. Oldukça gerçekçi grafik açıları ile oyunculara ilerlemeye dayalı bir oynanış sunan The Baby In Yellow apk, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sadece Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen ve ilerlemeye dayalı bir oynanış sunan korku oyunu, 5 farklı bölüme ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular çeşitli ipuçları ile yapım içerisinde ilerleyecek, çeşitli korku sahneleri ile karşı karşıya gelecekler. Mobil oyuncular için ücretsiz olarak yayınlanan yapım, aldığı güncellemeler ile oyuncularına korku dolu sahneler sunmaya devam ediyor. Farklı oyun modları ile oyuncuları tatmin eden The Baby In Yellow apk indir, oyunculardan aldığı değerlendirmeler ile hem Google Play hem de App Store üzerinde yükselişe geçti.

The Baby In Yellow APK Özellikleri

5 farklı bölüm,

Gizli koleksiyonlar,

Çeşitli bulmacalar ve zorluklar,

Farklı oynanış modları,

Zengin içerik,

Korku yüklü sahneler,

İlerlemeye dayalı oynanış,

Çevrimdışı bir oynanış,

Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.4 gibi bir inceleme puanı alan The Baby In Yellow apk yükle ücretsiz yapısı ile günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla kez indirilen başarılı korku oyunu aynı başarıyı App Store üzerinde de gösterdi. Mobil korku oyunları arasında çok popüler bir konuma yerleşen ve alanında yükselmeye devam eden başarılı oyun ücretsiz yapısı ile oyuncuları tatmin ediyor. Zengin içeriği ile oyuncuları tatmin eden oyun çeşitli ipuçları ile oyunculara bölümleri tamamlama fırsatı veriyor. Birbirinden farklı bulmacalar ile oyuncuları hem zorlu hem de kolay bir dünyaya götüren Android korku oyunu herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan oynanabilmektedir.

The Baby In Yellow APK İndir

iOS platformu için App Store üzerinde, Android platformu için de Play Store üzerinde lansmana çıkan The Baby In Yellow apk indir, ücretsiz yapısı ile geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.