The Long Drive APK

The Long Drive APK, çölün kavurucu sıcağı ve tekinsiz yalnızlığına meydan okuyacağınız bir macera oyunudur.

Raşit Bütüner - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tehlikeli yaratıkların kol gezdiği bir çölde geçen The Long Drive APK, kısıtlı imkânlarınıza karşılık hayatta kalma mücadelenize odaklanıyor. Post-apokaliptik havasıyla maceraya çağrıda bulunan bu çölde yolculuğa çıkmadan önce hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekiyor.

Yaklaşık 5000 km’lik bir uzun yol macerası olan The Long Drive APK, tavşanlara karşı bakış açınızı değiştirecek. Maceranızın başladığı evden itibaren tüm yol boyunca dev tavşanlara karşı canınızı korumanız gerekecek. Bunun için silahınıza gereken özeni göstermeli ve sürekli tetikte olmalısınız.

The Long Drive APK İndir

Kıyamet sonrası bir dünyada, çölün kasvetli yalnızlığı tehlikeli yaratıkların gözetimindeyken onların arasından sıyrılarak annenize ulaşmanız gerekiyor. Bu macerada silahınız ve aracınızdan başka güvenebileceğiniz hiç kimse yok. Dolayısıyla hayatta kalıp yolun sonunu görebilmeniz için onların bakımını aksatmamalısınız.

The Long Drive APK evreninde yol boyunca karşılaşacağınız akaryakıt istasyonlarına ve terk edilmiş binalara girerek işinize yarayabilecek eşyalar bulabilirsiniz. Unutmayın, bu serüvende her ne kadar yalnız olsanız da adım attığınız yerlerde sizden önce yaşayanların izlerine rastlayabilirsiniz. Oyunun APK versiyonunu The Long Drive indir olarak arattığınız takdirde kolaylıkla edinebilirsiniz.

The Long Drive APK Özellikleri

Gece-gündüz döngüsünün bulunduğu The Long Drive APK evreninde yorulma ihtimalinize karşılık dinlenme özelliği bulunuyor. Bu sayede aracınızı yolun kenarına çekerek uykunuzu alabilir ve yolculuğunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Çölün ıssızlığı, yol boyunca sadece araç motorunun gürültüsüyle bozulursa gecesinde ayrı gündüzünde ayrı bir sıkıcılığa bürünür. Ancak bu deneyimi müzikle taçlandırırsanız kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. The Long Drive, aracınızda bulunan radyo kanallarına ek olarak kendi müzik zevkinize uygun şarkıları oluşturabileceğiniz playlistlere de imkân tanıyor. Çölün atmosferine uygun gündüz ve gece şarkılarınızı belirleyerek duygularınıza tercüman olan yol arkadaşları edinebilirsiniz.