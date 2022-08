Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerimizde hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaları kullanmanın yanında boş zamanlarımızı değerlendirmek için çeşitli oyunlar indirip oynayabiliyoruz. Peki, en absürt Android oyunları neler? Bu yazıda birbirinden enteresan yapımları sıraladık.

Genelde popüler olan oyunlar yüksek grafik kalitesine sahip olan ve bolca adrenalin içeren aksiyon oyunları ve hız sınırlarını zorladığınız yarış oyunları gibi yapımlardır. Fakat bu oyunlar bizim oyunları uzun süre oynamamızı gerektirmekte.

Bu nedenle mobil cihazlarımızın pilleri daha çabuk boşalmakta. Ayrıca derin hikayeye sahip bu oyunlar sadece arkamıza yaslanarak rahatlamak istediğimizde bizim için eğlenceli olmaktan çıkabiliyorlar ve bir zorunluluk haline dönüşebiliyorlar.

Sadece rahatlamak ve eğlenceli bir şekilde zaman öldürmek amacıyla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız bu yazımızdaki oyunlar ilacınız olacaktır. Yazımızda Android cihazlarda oynayabileceğiniz 5 adet en absürt ve bir o kadar da komik olan mobil oyunu listeledik.

En Absürt Android Oyunları Listesi

Daddy Long Legs

Doofus Drop

Dumb Ways to Die 2: The Games

Paper Racing

Booger Boing

Oldukça zor bir oyun olan Daddy Long Legs'te uzun bacaklara sahip olan bir kişinin iki bacağını ayrı ayrı kontrol ediyorsunuz. Oyundaki amaç ise olabildiğince uzak mesafeye gidebilmektir. Bu her ne kadar basit gibi görünse de karakteri dengede tutarak yürütmek çok zor. Daddy Long Legs, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirildi.

Çok enteresan bir yapım olan Doofus Drop isimli oyunda olabildiğince uzak mesafe gitmeye çalışıyorsunuz. Bu epey ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Uzak mesafelere atlayabilmek için çeşitli araçlar yer alıyor. Beyaz ve gri renklerinin hâkim olduğu yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen Dumb Ways to Die 2: The Games'in içerisinde birbirinden enteresan çeşitli mini oyunlar bulunuyor. Dumb Ways to Die 2: The Games'te yer alan mini oyunlar reflekse ve beceriye dayalıdır. Çizgi film tarzında görselliğe sahip olan yapım çok uzun bir süredir popülerliğini devam ettiriyor.

Listedeki en ilginç oyunlardan bir tanesi olan Paper Racing'de tuvalet kâğıdını sürükleyerek olabildiğince kısa sürede bitirmeye çalışıyorsunuz. Oyuna başlar başlamaz kronometre de aktif hâle geliyor. Ekranda ayrıca tamamlanma yüzdesi de mevcut. Bu, tuvalet kâğıdının bitmesine kadar kaldığını görebilmenize yardımcı oluyor.

Tıpkı listedeki diğer oyunlar gibi çok enteresan bir yapım olan Booger Boing'de bir sümüğü kontrol ediyorsunuz. Karakteri kontrol ettirmeniz için parmağınızı sürüklemeniz, nişan almanız ve bırakmanız gerekiyor. Bu işlem sonucunda karakter hareket edecektir. Oyundaki amaç ise engelleri aşarak bölümü başarılı bir şekilde tamamlamaktır.

Bu yazıda Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen en ilginç mobil oyunları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en eğlenceli 5 mobil oyun listemize de göz atabilirsiniz.