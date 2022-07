Zombilerle dolu The Walking Dead: All-Stars ile aksiyon dolu anlar yaşayacaksınız.

The Walking Dead serisi ile milyonlara ulaşan ünlü oyun geliştirme firması Com2uS Holdings Corporation yepyeni bir oyun ile ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Filminden tutunda oyunlarına kadar milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan The Walking Dead serisi yeni oyunu ile hayranlarının yüzünü güldürecek. Android platformu için geliştirilen ve Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan yeni oyunun adı The Walking Dead: All-Stars APK olarak duyuruldu. Serinin en geniş içerikli oyunu olarak karşımıza çıkması beklenen yapım içerisinde yine birbirinden farklı karakterleri yakından tanıyacak, en acımasız zombi ordusuna karşı hayatta kalma savaşı vereceğiz. Sürükleyici ve aksiyon yüklü oynanışı ile oyunculara korku dolu anlar sunacak olan The Walking Dead: All-Stars APK, sık sık içerik güncellemeleri de alacak.

The Walking Dead: All-Stars APK Özellikleri

Birbirinden farklı karakterler,

Acımasız zombi türleri,

Zengin bir içerik,

Acımasız bir dünya,

Hayatta kalma temalı bir oynanış,

Basit kontroller,

HD kalitesinde grafik açıları,

Etkileyici ses efektleri,

Farklı silah modelleri,

Oyunculara harika ses efektleri sunacak olan The Walking Dead: All-Stars APK, yaz kış temalı oynanışı ile oyunculara alışılmışın dışında bir deneyim sunacak. Yapım içerisinde acımasız bir dünya bizleri karşılayacak olan başlıca içerikler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı zombi türlerine karşı mücadele edeceğimiz yapımda pek çok farklı silah modeli ile de karşılaşacağız. Birbirinden farklı karakter modellemelerini de tanıyacağımız yapımda, diğer karakterler ile sık sık etkileşime girecek, onlardan yardım alacak ve zombileri etkisiz hale getireceğiz. Aksiyonun tavan yapacağı oyunda güncellemeler ile içerik sürekli genişletilecek.

The Walking Dead: All-Stars APK İndir

Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan The Walking Dead: All-Stars APK yakında lansmana çıkacak. Oynaması ücretsiz olacak olan mobil hayatta kalma oyununda, epey zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı elde edeceğiz. Acımasız bir dünya da zombiler ile ölümüne savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacağız.