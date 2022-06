The Walking Dead Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor, Konusu Nedir?

The Walking dead oyuncuları, karakterleri ve konusu, popüler zombi dizisine başlamak isteyen kişilerin en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yazıda büyük bir başarı elde eden diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Tony Moore, Robert Kirkman ve Charlie Adlard'ın aynı isimli çizgi romanına dayanan The Walking Dead (TWD), 2010 yılının ekim ayında AMC kanalı üzerinden yayımlanmaya başladı. Yayımlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan TWD, En İyi Televizyon Dizisi dalında Altın Küre ve Writers Guild of America ödüllerine aday gösterildi. Bu zamana kadar çeşitli rekorlar kırarak büyük bir başarının altına imza atan dizi, toplamda on bir sezondan oluşuyor.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen The Walkind Dead’e başlamak istiyorsanız, popüler zombi dizisi ile ilgili kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu soruların başında TWD oyuncuları, karakterleri ve konusu gelebilir. Hazırladığımız rehberde merak edilen birçok soruyu yanıtladık.

The Walking Dead Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Emily Kinney (Beth Greene)

Andrew Lincoln (Rick Grimes)

Norman Reedus (Daryl Dixon)

Danai Gurira (Michonne)

Melissa McBride (Carol Peletier)

Lauren Cohan (Maggie Rhee)

Steven Yeun (Glenn Rhee)

Josh McDermitt (Eugene Porter)

Christian Serratos (Rosita Espinosa)

Seth Gilliam (Gabriel Stokes)

Ross Marquand (Aaron)

Chandler Riggs (Carl Grimes)

Jeffrey Dean Morgan (Negan)

Alanna Masterson (Tara Chambler)

Khary Payton (Ezekiel)

Sonequa Martin-Green (Sasha Williams)

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından büyük bir beğeni toplayan The Walking Dead isimli dizide pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki, büyük bir popülerliğe sahip çizgi romana dayanan başarılı dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Dram, korku ve gerilim ögelerini içeren zombi dizisinin oyuncu kadrosunda Emily Kinney, Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Lauren Cohan, Steven Yeun, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand ve Chandler Riggs dahil olmak üzere birçok isim mevcut.

Özellikle The Walking dead dizisi ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülerlik elde eden Emily Kinney, zombi dizisinde Beth Greene karakterini canlandırdı. Beth, veteriner ve çiftçi olan Hershel Greene karakterinin kızı, Maggie karakterinin ise kız kardeşidir.

1985 doğumlu olan Kinney, bu zamana kadar birçok film ve dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Kinney, oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarıdır. Emily Kinney Hold On, Expired Lover ve Be Good dahil olmak üzere pek çok şarkıyı seslendirdi.

Andrew Lincoln de tıpkı Emily Kinney gibi özellikle The Walking Dead dizisiyle beraber tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmin oyuncu kadrosunda yer alan Lincoln, TWD dizisinde Rick Grimes isimli karakteri canlandırdı.

Başarılı zombi dizisinde Daryl Dixon karakterini canlandıran Norman Reedus, 2009 yılında vizyona giren The Boondock Saints II: All Saints Day,2012 yapımı Hello Herman, 2013 yılında vizyona giren Pawn Shop Chronicles ve 2016 yapımı Triple 9 dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

TWD dizisinde Michonne rolüyle tanınan Danai Gurira, 2013 yılında vizyona giren Mother of George, 2018 yapımı Avengers: Infinity War, 2019 yılında vizyona giren Avengers: Endgame ve daha pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı.

Bu zamana kadar birçok ödül alarak büyük bir başarının altına imza atan Melissa McBride, TWD’nin yanı sıra pek çok yapımda yer aldı. McBride, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan zombi dizisinde Carol Peletier karakterini canlandırdı.

Invincible animasyon dizisinde bir bölümde Holly karakterini seslendiren Lauren Cohan ayrıca Whiskey Cavalier, 2016 yapımı Batman v Superman: Dawn of Justice ve 2018 yılında vizyona giren Mile 22 gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. TWD’de Maggie Rhee karakterini canlandıran Cohan, iki ödül kazandı.

Crysis oyununda seslendirme yapan Steven Yeun, Crysis’in yanı sıra Final Space animasyon dizisinde Little Cato, 3Below: Tales of Arcadia animasyon dizisinde ise Steve Palchuk karakterini seslendirdi. Seslendirmeliğin yanı sıra birçok yapımın oyuncu kadrosunda da yer alan Yeun, TWD dizisinde Glenn Rhee karakterini canlandırdı.

The Walking Dead Konusu Nedir?

Zombi salgınının ortaya çıkmasının ardından insanlar hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalır. Milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen dizide hayatta kalabilmeyi başaran insanların zombilere karşı verdiği mücadeleye tanık oluyoruz.

The Walking Dead 10. Sezon Nasıl İzlenir?

The Walking Dead dizisini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın platformunun içerik kütüphanesinde TWD’nin ilk 10 sezonu yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için Netflix aboneliğine sahip olmanız gerekiyor.

Netflix üç farklı abonelik planı sunuyor. İhtiyacınıza bağlı olarak üç plandan bir tanesini seçerek belirli bir ücret karşılığında dijital yayın hizmetine abone olabilirsiniz. Böylelikle The Walking Dead dahil olmak üzere içerik kütüphanesinde yer alan yapımları kolayca izleyebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen zombid dizisi TWD’nin oyuncuları, karakterleri ve konusu ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.