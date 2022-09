Ağlamaktan Helak Olacağınız En Duygusal Hikayeli Oyunlar

Oyunlar genel olarak bizleri heyecanlandıran, rekabete teşvik eden, keyifli vakit geçirmemizi sağlayan eğlence ürünleridir. Ancak bazı oyunlar vardır ki hikayesi sizi darma duman eder. Biz de bu yazımızda sizler için bu tarz oyunları listeledik. Eğer bir oyunun sizi ağlatamayacağını düşünüyorsanız aşağıdaki oyunları oynamanızı öneririz.

En Duygusal Hikayeli Oyunlar

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ori And The Blind Forest

The Walking Dead

Brothers: A Tale of Two Sons

What Remains of Edith Finch

The Last Of Us

Red Dead Redemption

Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hikaye odaklı bir oyun olan Hellblade: Senua’s Sacrifice, en iyi İskandinav mitolojisi temalı oyunlardan biri. Aynı zamanda sizi ağlatabilecek kadar hüzünlü ve derin bir hikayesi de vardır. Sevgilisinin ölümünden sonra onu tekrardan yaşama döndürmenin bir yolunu arayan Senua’yı canlandırdığımız bu oyun sizi derinden sarsabilir.

Ori And The Blind Forest

Esasında oldukça sevimli ve tatlı bir oyun olmasına rağmen bazı ara sahneleri sizi oldukça depresif ve karamsar bir ruh haline sokabilir. Spoiler olmaması için bahsetmek istemiyoruz ancak oyunun bazı yerleri sizi gerçekten ağlatabilecek kadar duygusal.

The Walking Dead

Sinematik bir tecrübe sunan, adeta interaktif bir film gibi oyunlar yapan Telltale Games’in bir oyunu olan The Walking Dead hikayesi itibariyle pek çok kez sizi ağlatabilecek bir oyun. Öyle ki, zombiler arasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın öyküsüne şahit olduğunuz bu oyun sizi çok üzecek.

Brothers: A Tale of Two Sons

İsminden de anlaşılacağı üzere iki erkek kardeşi yönlendirdiğimiz bu oyunda hasta olan babamızın iyileşmesini sağlamak için çaba sarf ettiğimiz bu oyun oldukça duygusal bir eser. Hikaye ve estetik olarak bu oyundaki her detay sizi hüngür hüngür ağlatabilmek için tasarlanmış gibi.

What Remains of Edith Finch

Kocaman bir aileden kalan tek ferdi kontrol ettiğimiz bu oyun yürüme simülasyonu diyebileceğimiz bir yapıda. Oldukça basit kontrolleri olan bu kısa oyunun bütün olayı hikayesinde saklı. Masalsı bir anlatıma sahip olan bu oyunda ailenin ardında bıraktığı notları, günlükleri okuyarak hikayeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ailenin tüm bireylerinin hikayeleri öğrendiğimiz bu oyun, duygusal olmayan bünyeleri bile ağlatabilecek kadar dokunaklı bir eser.

The Last Of Us

Genellikle duygusal oyunlar, en dokunaklı sahnelerini sonlara saklarlar. The Last Of Us’da ise bu durum tam tersi. Oyunu oynadığınız ilk birkaç saatte gözlerinizin dolması çok mümkün. Zombi kıyametinin başladığı bir yerde ani bir kayıp yaşayan ana karakterin hüznünü ve yasını derinden hissediyorsunuz.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2’nin çıkmasıyla birlikte ilk oyun neredeyse unutuldu gibi. Red Dead Redemption 2 mükemmel grafiklere ve iyi bir hikayeye sahip olsa da ilk oyunun yeri ayrıdır. Red Dead Redemption’ın sonu bizleri epey üzmüştü. Oyunun aksiyon ve suç dolu genel temasını düşündüğümüz zaman bu kadar duygusal bir sonu elbette beklemiyorduk. Bu nedenle Red Dead Redemption bu listeye yer almayı hak ediyor.

Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Bu oyun hakkında söylenebilecek çok fazla şey var. En iyi hikayeye sahip oyunlardan biri olan Metal Gear Solid 3 Snake Eater aynı zamanda inanılmaz hüzünlü bir sona ve ara sahnelere sahiptir. Oyunda Naked Snake kod adlı karakteri canlandırıyoruz. Karakterimizin akıl hocası, en sevdiği kişi olan, ona bildiği her şeyi öğreten, adeta anne figürü olan The Boss lakaplı bir Amerikan askeri ile Naked Snake’in arasındaki ilişkiyi gördüğümüz bu oyun inanılmaz bir sona sahiptir. Oyunun bazı ara sahneleri sizi üzmekten öte travmatik bir etkiye sahip olabilecek kadar vurucudur. Böylesine hüzünlü ve dramatik olan bu oyun hassas bünyeleri mahvedebilir.

Duygusal hikayeli oyunlara yer verdiğimiz listemiz bu kadardı. Sizi en çok üzen oyun hangisiydi? Daha önce hiç bir oyunu oynarken göz yaşlarınızı tutamadığınız oldu mu?