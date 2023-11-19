The Walking Dead: Destinies Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

The Walking Dead: Destinies sistem gereksinimleri, zombi oyununda kasma ve donma gibi problemlerin yaşanmaması için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için gerekli olan donanım bileşenleri hangileri?

Yeni zombi oyununu satın almak isteyen pek çok kişi, The Walking Dead: Destinies'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde en iyi zombi dizileri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan The Walking Dead'den uyarlanan oyunun gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

The Walking Dead: Destinies Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya üzeri (64-bit)

: Windows 10 veya üzeri (64-bit) İşlemci : Intel i7 7700 ya da AMD Ryzen 5 2600

: Intel i7 7700 ya da AMD Ryzen 5 2600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : GTX 1660 veya RX 590

: GTX 1660 veya RX 590 DirectX: Sürüm 11

Zombi oyunları arasında yer alan The Walking Dead: Destinies'in düşük ayarlarda oynanabilmesi için Intel i7 7700 ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az GTX 1660 veya RX 590'a ihtiyaç duyuluyor.

The Walking Dead: Destinies Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya üzeri (64-bit)

: Windows 10 veya üzeri (64-bit) İşlemci : I7 8700 ya da Ryzen 7 2700

: I7 8700 ya da Ryzen 7 2700 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : RTX 3060 veya RX 6600 XT

: RTX 3060 veya RX 6600 XT DirectX: Sürüm 11

The Walking Dead: Destinies Kaç GB?

The Walking Dead: Destinies en az 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile bazı oyunları ve programları kaldırabilirsiniz. Böylece depolama kısmında daha fazla boş alan elde edebilirsiniz.

The Walking Dead: Destinies Fiyatı

The Walking Dead: Destinies PlayStation Fiyatı : 899 TL

: 899 TL The Walking Dead: Destinies Xbox Fiyatı : Kampanya kapsamında 975 TL'den 877,50 TL'ye düştü.

: Kampanya kapsamında 975 TL'den 877,50 TL'ye düştü. The Walking Dead: Destinies PC Fiyatı: Henüz açıklanmadı.

The Walking Dead: Destinies PC Çıkış Tarihi

Flux Games tarafından geliştirilen The Walking Dead: Destinies PC platformuna 1 Aralık 2023 tarihinde çıkacak. Söz konusu oyun belirtilen tarihten itibaren Steam üzerinden satışa sunulacak.

Bu rehberde The Walking Dead: Destinies kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.