The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama ile oyunu Türkçe hale getirebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama uzun bir süredir popüler oyunlar için Türkçe yamalar hazırlayan gönüllü çeviri ekibi Oyunçeviri tarafından The Walking Dead oyununun ilk bölümü olan "A New Day" için hazırlanmış Türkçe dil paketidir. Oyunu tamamen Türkçe bir hale getiren The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama ücretsiz olarak dağıtılıyor. Windows platformundaki oyuncular tarafından kullanılabilen Türkçe yama, oyunu daha keyifli bir hale getiriyor.

The Walking Dead Episode 1 Türkçe Özellikleri

Ücretsiz,

Birbirinden farklı zombiler,

Aksiyon yüklü sahneler,

Gerilim ortamı,

Sürükleyici oynanış,

Ürkütücü ses efektleri,

Ücretsiz olarak inidirip kurulumunu yapabileceğiniz bir yama olan The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama sayesinde oyunun menülerini, arayüzü ve altyazılarını tamamen Türkçe hale getirebilmektesiniz. Özellikle diyalog ağırlıklı bir oyun olan The Walking Dead oyununda kimi zaman oyun karakterleri size kritik sorular yöneltiyor. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar ise oyunun gidişatını direkt olarak etkilemekte. Ayrıca bazı cevapları verebilmemiz için bize belli süre sunulmakta. Bu nedenle soruları ve verebileceğimiz cevap seçeneklerini anlamamız oyun için hayati önem taşımakta. Bu Türkçe yamayla oyun sizin için çok daha anlaşılır olacak ve oyunu rahatça oynayabileceksiniz.

The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama İndir

Ücretsiz olarak dağıtılan The Walking Dead Episode 1 Türkçe Yama oyun içerisindeki her sahneyi anlamanızı, metinleri okumanızı sağlayacak. TÜrkçe yama sayesinde Türk oyuncular oyun içerisindeki ilerleyişi daha sağlıklı ve sürdürülebilir yapacaklar.

Not: Kuruluma başlamadan önce oyunun kurulu olduğu klasörü yedeklemenizi tavsiye ederiz. İyi eğlenceler.

The Walking Dead Episode 1 Türkçe Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: XP Service Pack 3

İşlemci: 2.0 GHz Pentium 4 or equivalent

RAM: 3 GB RAM

Gerekli ALan: 2 GB

Ekran Kartı: ATI or nVidia card with 512 MB RAM (not supported on Intel integrated graphics)

DirectX®: Direct X 9.0c

Ses: Direct X 9.0c sound device

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Core 2 Duo 2GHz or equivalent

RAM: 3 GB RAM

Gerekli Alan: 2 GB

Video Kartı: ATI or nVidia card with 1024 MB RAM

DirectX®: Direct X 9.0c

Ses: Direct X 9.0c sound device