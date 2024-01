2014 yılında aynı isimle çıkış yapmış bir oyun olan Lords of the Fallen, 2023 yılında bambaşka bir formda bizlerle beraber. Soulslike formülünü elden geçiren ekip yepyeni oyunu ile karşımızda. Oyuncular da her yerde Lords of the Fallen Türkçe yama arıyorlar. Biz de sizler için Lords of the Fallen Türkçe yama nasıl yapılır izah etmeye çalışacağız.

Lords of the Fallen oynanışı ile öne çıkan bir yapım olsa da bir hikayeye sahip. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Lords of the Fallen Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylece oyundan alacağınız keyif de artacaktır.

Lords of the Fallen’ı Türkçe yapmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın. Kısa bir süre içerisinde Lords of the Fallen Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacaktır.

Lords of the Fallen Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com’un Lords of the Fallen Türkçe yama sayfasına gidin.

Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Lords of the Fallen’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Lords of the Fallen’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Lords of the Fallen Hakkında

Esasında ilk Lords of the Fallen oyunu 2014 yılında çıkmıştı. Soulslike kavramının oluşmaya başladığı bu yıllarda Dark Souls’dan büyük oranda etkilenerek adını insanlara duyurmuş ilk oyunlardan biri olan Lords of the Fallen vasat bir oyun olarak zihinlerimizde yer etmişti. Soulslike oyunlar furyasını da başlatan yapımlardan biridir.

2014 yılındaki ilk oyunun yapımcısı olan CI Games bu sefer sadece yayıncı koltuğunda oturmayı tercih etmiş ve oyunun geliştirilme işini HEXWORKS’e emanet etmiş. 2023 yılında aynı isim ile bambaşka bir oyun yayınlayan bu ekip şanslarını bir kez daha denemek istemişler.

İlk oyundan pek çok bakımdan farklı olan Lords of the Fallen son derece iyi gözüken bir oyun olsada oyuncular tarafından karışık yorumlar aldı. Bazı oyuncular oyunun genel olarak mekaniklerini beğense de oyunun tekdüzeliği ve sıradanlığı eleştiri konusu oldu.

Lords of the Fallen Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz önceki Lords of the Fallen oyununu oynamış mıydınız? Lords of the Fallen Türkçe yama sizce nasıl olmuş?