Callisto Protocol Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

The Callisto Protocol, duyurulduğu günden çıkışına kadar büyük bir heyecanla beklendi. The Callisto Protocol oynanış ve görsellik olarak Dead Space’i andıran bir oyun. Zaten oyunun yapımcıları da Dead Space’i geliştiren kişilerden oluşmuş bir ekip. Maalesef ki The Callisto Protocol pek iyi bir çıkış yapamadı. Dead Space Remake'in çıkış tarihinden önce piyasaya sürülmek istendiğinden ötürü eksik bir çıkış yaptığını düşünüyoruz. Özellikle de PC tarafında. Bir Cyberpunk 2077 davası da diyebiliriz.

Tüm sıkıntılarına rağmen The Callisto Protocol bir dizi güncelleştirme ile toparlanmaya başladı. Çizgisel bir ilerlemenin olduğu, hikaye bazlı bir korku/gerilim oyunu olan The Callisto Protocol’ü Türkçe oynamak istiyorsanız yapanız gerekenler çok basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak The Callisto Protocol Türkçe yamayı kolaylıkla kurabilirsiniz.

The Callisto Protocol Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un The Callisto Protocol Türkçe Yama sayfasına gidin.

’un The Callisto Protocol Türkçe Yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

The Callisto Protocol’ün Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek The Callisto Protocol’ü hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

The Callisto Protocol Hakkında

2 Aralık 2022 tarihinde piyasaya sunulan The Callisto Protocol, Striking Distance Studios tarafından geliştirildi ve PUBG’nin yapımcısı ve yayıncısı olan Krafton tarafından yayınlandı. Korku, bilim kurgu, hayatta kalma ve TPS türlerinin birleşimi olan The Callisto Protocol, Dead Space serisinin izinden giden bir oyun. Dead Space’in ruhani devamı diyebileceğimiz bu oyun korku ve gerilim türünü sevenlerin muhakkak denemesi gereken bir yapım.

The Callisto Protocol grafik ve atmosfer olarak tam not alabilecek potansiyele sahip bir oyun. Vahşetin ve gerilimin had safhada olduğu bu oyun kesinlikle yetişkinlere hitap eden bir yapım. Ölüm animasyonlarının çeşitliliği ve silah kullanımının çok iyi hissettirmesi de oyunun öne çıkan diğer özellikleri.

The Callisto Protocol Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz The Callisto Protocol’ü oynadınız mı? The Callisto Protocol’ün Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.