TiviMate IPTV Player, Android TV cihazlarınızda kendi IPTV çalma listelerinizi rehber desteği ve gelişmiş arayüzle oynatabileceğiniz, modern ve akıcı bir multimedya oynatıcısıdır.

Yiğit Can Polat - 15 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Büyük ekranlar için optimize edilmiş, modern ve televizyon kumandasıyla mükemmel şekilde kontrol edilebilen rehber arayüzü.

Farklı IPTV sağlayıcılarından gelen birden fazla M3U veya Xtream sunucu bağlantısını tek bir havuzda birleştirme imkanı.

Kaçırdığınız programları veya canlı maçları arka planda depolama biriminize kaydedebilme, yayını başa sarıp izleyebilme esnekliği.

IPTV kullananların en sık karşılaştığı sorunlardan biri, yayın listelerini düzgün şekilde yönetebilecek ve büyük ekranda sorunsuz çalışacak bir uygulama bulmak. TiviMate ise uzun süredir Android TV ve Fire TV kullanıcıları arasında en çok tercih edilen çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Modern arayüzü, hızlı çalışması ve sunduğu gelişmiş özelliklerle birçok kullanıcı tarafından standart IPTV oynatıcılardan daha başarılı bulunuyor.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda bilmeniz gereken önemli bir detay var: TiviMate herhangi bir kanal, film veya hazır yayın hizmeti sunmuyor. Uygulama yalnızca elinizde bulunan IPTV aboneliklerini ve yayın listelerini düzenli bir şekilde görüntülemenizi sağlayan bir oynatıcı görevi görüyor. Bu nedenle kullanabilmek için kendi IPTV sağlayıcınızdan aldığınız bağlantılara veya yayın bilgilerine sahip olmanız gerekiyor.

TiviMate IPTV Player İndir

Kurulum süreci oldukça basit. Elinizde bulunan M3U oynatma listesini ekleyebilir ya da Xtream Codes bilgilerinizi girerek yayınlarınızı birkaç dakika içinde uygulamaya aktarabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında kanallar otomatik olarak kategorilere ayrılıyor ve aradığınız içeriğe ulaşmak oldukça kolay hale geliyor.

TiviMate'in en sevilen özelliklerinden biri de elektronik program rehberi desteği. Yayın sağlayıcınız destekliyorsa, kanallarda o an hangi programın yayınlandığını veya ilerleyen saatlerde neler olacağını doğrudan uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bu da özellikle çok sayıda kanal arasında gezinirken ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ücretsiz sürüm temel ihtiyaçları karşılamak için yeterli olsa da uygulamanın asıl gücü Premium sürümde ortaya çıkıyor. Premium abonelikle birlikte yayın kaydetme, birden fazla oynatma listesini aynı anda yönetme, favori kanal listeleri oluşturma ve aynı ekranda birden fazla yayını izleyebilme gibi gelişmiş özellikler kullanılabiliyor. Özellikle spor karşılaşmalarını takip eden kullanıcılar için çoklu ekran desteği oldukça kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Eğer Android TV, Google TV veya Fire TV cihazınızda daha düzenli ve sorunsuz bir IPTV deneyimi arıyorsanız, TiviMate kesinlikle göz atılması gereken uygulamalardan biri. Hızlı çalışan arayüzü, gelişmiş kanal yönetimi ve Premium sürümle gelen güçlü özellikleri sayesinde IPTV kullanıcılarının uzun yıllardır favorileri arasında yer alıyor.