İnternetin sıradan dünyasına zengin animasyonları ve etkileşimleri dahil eden Adobe Flash Player, 2021 yılı itibarıyla yayın hayatının sonuna geldi. Güvenlik sorunları nedeni ile bu programa dair tüm eklentileri ve dosyaları bilgisayarınızdan kaldırmanız tavsiye ediliyor. Bu rehberimizde Adobe Flash Player nasıl silinir? sorusuna daha yakından göz atacağız.

1996 yılında kullanıma sunuln Flash, bir zamanlar video akışı yapmanın ve çevrim içi oyun oynamanın en popüler yollarından birisi idi. Öte taraftan çeşitli güvenlik sorunları ile uğraştı ve akıllı telefon çağına ayak uyduramadı. Adobe, artık Flash Player için güvenlik güncellemeleri sunmayacağını belirtirken, kullanıcılara programı kaldırmalarına yönelik bir çağrıda bulundu.

Adobe Flash Player Nasıl Silinir? (Windows)

Adobe'un internet sitesinden Flash Player Uninstaller aracını indirin.

aracını indirin. Flash Player kullanan tüm programları kapatın.

Flash Player Uninstaller aracını çalıştırın.

İşlemler bittiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu aracı çalıştırdıktan sonra C:\ Windows \ system32 \ Macromed \ Flash klasöründe yer alan tüm dosyaları kaldırmayı ihmal etmeyin. Eğer burada herhangi bir dosya bulunmuyorsa endişe etmenize gerek yok. Bu dosyaları sildikten sonra bilgisayarınızı bir daha yeniden başlatın.

Adobe Flash Player Nasıl Silinir? (Mac)

Kullandığınız macOS sürümünü kontrol edin.

macOS 10.6 ve üzeri için buradaki, macOS 10.5 ve öncesi için buradaki dosyayı indirin.

İşlemler bittiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu aracı çalıştırdıktan sonra < home directory > Library / Prefences / Macromedia / Flash \ Player ve < home directory > Library / Caches / Adobe / Flash \ Player dizinlerindeki dosyaları kaldırmayı da ihmal etmeyin. Burada herhangi bir dosya bulunmuyorsa endişe etmenize gerek yok.

Tüm bu adımları uygulayarak birkaç dakika içerisinde Adobe Flash Player'ı ve beraberinde getirdiği tüm dosyaları silebilirsiniz. Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve tüm kaldırma adımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.