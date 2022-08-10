Video izleme programları sayesinde bilgisayarınızda yer alan videoları izleyebilirsiniz. Bu yazıda gelişmiş özellikler, başarılı arayüz ve kolay kullanımı ile dikkat çeken video oynatıcı programları sıraladık. En iyi video oynatıcı program arayışında olanlar, hazırladığımız listeden beğendiği bir programı indirip kullanmaya başlayabilir.

Video izleme programı, her bilgisayar kullanıcısının bilgisayarında bulunan programlar olarak karşımıza çıkıyorlar ve Windows'un kendi Media Player'ına alternatif olarak kullanılıyorlar. Zira Windows Media Player maalesef yeterince iyi bir performans sunamıyor.

Windows Media Player, iyi performans sunamamasının yanı sıra sistem kaynaklarını da oldukça yüksek miktarda tüketiyor. Buna bir de çok geniş olmayan format desteği eklenince kullanıcıların Windows Media Player'ı kullanmasının pek de anlamı kalmıyor.

Fakat hangi video izleme programını kullanacağını merak eden kullanıcılar için en popüler programlar hakkında kısa değerlendirmeler yaptık ve bunları sizlerle paylaşacağız. Hepsinin değerlendirmesinin altında indirme bağlantısını bulabilir ve böylece hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen en iyi video izleme programları ile devam edelim.

En İyi Video İzleme Programları Listesi

BSPlayer

GOM Player

KMPlayer

Media Player Classic

VLC Media Player

SMPlayer

RealPlayer

Yukarıda video izleyebilmenize olanak tanıyan programların listesi bulunuyor. Listede yer alan programların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. BSPlayer

BSPlayer uzun yıllardır bilgisayarında videolar izlemek isteyen kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor. Hem kolay kullanılır yapısı hem de pek çok video formatını sorunsuzca açabilmesinin yanında, altyazıları Türkçe bile olsalar otomatik olarak bulabilmesi tabii ki onu pek çok video oynatma programının önüne geçiriyor.

Ancak görüntü kalitesi olarak ancak ortalama değerler sunabilen program, bu nedenle üst düzey görüntü kalitesi isteyenleri yeterince tatmin etmeyecektir. Lakin günlük kullanımda hiç bir rahatsızlık duymadan kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda 1080p gibi çok yüksek çözünürlüklere çıkıldığında güçsüz bilgisayarlarda performans sıkıntısı yaşaması da muhtemel. Bu nedenle eski bilgisayarlar kullananlara BS Player'ı pek önermiyoruz.

2. GOM Player

GOM Player, herhangi bir formattaki herhangi bir videoyu oldukça güzel şekilde oynatabilen ve bu esnada işlemci kullanımını da çok zorlamayan programlar arasında. Ancak her çözünürlükteki videoyu başarıyla oynatabilmesinin yan etkilerinden bir tanesi olarak yüksek bellek kullanımı dikkatimizi çekiyor ve bu nedenle 2 GB ve altı civarında bellekli bilgisayarlarda kullanımı bazı sorunlar yaratabilir.

Bilgisayarına güvenen ve devamlı olarak HD ve Full HD videolar, filmler, diziler izleyenlerin ilk tercihleri arasında yer alacağına eminim. Videoyu açma ve yükleme süreleri de oldukça hızlı olduğu için bir an önce videolarınızı izlemeye koyulabiliyorsunuz.

3. KMPlayer

KMPlayer son dönemlerin gözde video oynatıcılarından birisi. Ancak onun da dezavantajları ve avantajları mevcut. Temel olarak gelişmiş bilgisayar kullanıcıları için hazırlanan program, bu nedenle zaman zaman çok karmaşık bir hal alabiliyor ve ayarlar bölümünde çok sayıdaki seçenek giderek daha da kafa karıştırıcı hale geliyor.

Başka hiç bir programda yer almayan ince ayarlar ve Winamp eklentileri desteği sayesinde öne çıkan program, ayrıca video formatlarını oynatma konusunda pek bir sıkıntı yaşamıyor ama açılış süreleri ve bellek kullanımı bakımından biraz zayıf kalıyor. Yeni ve alternatif bir video programı arayanların göz atması yerinde olacaktır.

4. Media Player Classic

Media Player Classic, Windows Media Player'ın Windows 98 zamanından kalma arayüzüyle devam eden ve böylece oldukça hafif bir yapıya sahip olan video izleme programlarından. Geliştirilmesi sürekli devam eden program, yıllar içerisinde performansı ve bol format desteğini bünyesinde toplamayı başardı.

Ortalama işlemci ve bellek kullanım değerleriyle birlikte videoların kalitesinde herhangi bir bozulma yaşatmaması Media Player Classic'i öne çıkaranlar arasında. Bir defa medya oynatıcı yüklemek ve bir daha başka bir programa ihtiyaç duymamak istiyorsanız kesinlikle sizin için hazırlanmış.

5. VLC Media Player

VLC Media Player ilk piyasaya sürüldüğünde açık kaynak kodlu olması ve neredeyse hiç bir programın yakalayamadığı performansıyla öne çıkmıştı. Ayrıca tüm video ve ses formatlarını oynatabilmesi ve bunun için herhangi bir codec yüklemesi istememesi de VLC'nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Lakin 2014 yılına geldiğimizde VLC'nin açılış hızı ve video oynatma performansı konusunda eskisine nazaran biraz daha zayıf olduğunu görüyoruz. Geçmişte anında açılan ve hemen videoyu oynatan program, artık bilhassa eski bilgisayarlarda biraz uzun açılma ve oynatma süresine ulaşabiliyor.

Yüksek işlemci kullanımı nedeniyle çok yüksek çözünürlüklerde bilgisayarınızın darboğaza girmesine neden olabiliyor. Genel olarak ortalama ve her ihtiyaca yönelik video oynatıcılar arayanlar VLC Media Player'dan şaşmamalılar.

6. SMPlayer

SMPlayer bilhassa düşük donanımlı bilgisayarlar kullananların kurtarıcısı olabilecek video izleme programları arasında. Hem pek çok video formatını izlemeye olanak tanıması hem de çok düşük işlemci ve bellek tüketim değerleri ile eski bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde tüm istenen videoların izlenmesine yardımcı oluyor.

Arayüzüne bakıldığında çok bir şey vaadetmeyen ve sürükle bırak yöntemiyle oynatmayı bile desteklemeyen program, tahmin edebileceğiniz gibi diğer programlarda sorunlar yaşayanların performans sıkıntısı yaşamadan videoları oynatmalarını sağlayacaktır. Minimal ve hızlı çalışması için tasarlandığından çok gelişmiş seçenekler de beklememeniz gerekiyor.

7. RealPlayer

On sene önce en sık kullanılan video oynatıcılarından birisi olan RealPlayer, maalesef eski halinden oldukça uzakta. Hem çok iyi olmayan video oynatma kalitesi hem de kurulum sırasındaki reklam seçenekleri ve program çalışırken çıkan uyarı ve reklamlar nedeniyle son tercihlerinizden birisi olabilir.

Eğer diğer programlar ilginizi çekmediyse ve daha fazla alternatife göz atmak isterseniz Real Player'ı deneyebilirsiniz fakat standart kullanıcıların pek yüklemesini önermiyorum. Yukarıda saydığımız alternatifler pek çok konuda Real Player'dan önde olacaklardır. Programın zaman zaman zirve yapan işlemci tüketimi de dikkatlerden kaçmamalı.