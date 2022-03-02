UltFone Android Data Recovery
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici UltFone
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UltFone Android Data Recovery sayesinde Android telefonunuzdaki verileri kurtarabilirsiniz.
Günümüzde güvenlik problemleri hemen hemen her alan da karşımıza çıkmaya başladı. Hem internet dünyasında hem de gerçek hayatta güvenlik artık insanlar için vazgeçilmez bir hal aldı. Ülkemizde ve dünyada alınan önlemler ne kadar yetersiz kalsa da çeşitli yöntemler de geliştirilmeye devam ediliyor. Akıllı telefonlar için de güvenlik önemli bir konumda yer alıyor. Android cihazlardaki verilerin kaybolması ya da silinmesi kullanıcılar için tam bir kabus olurken, bu sorun UltFone Android Data Recovery ile tarihe karışacak.
Günümüzde akıllı telefonları bazen sert zeminlere, bazen suya düşürüyor bazen de çeşitli virüsler nedeniyle çalışmaz hale getiriyoruz. Hem ülkemiz de hem de dünya da bu tür sorunlar her gün insanların başına gelmeye devam ederken verilerin kurtarılması da ayrı bir yetenek ister oldu. Bazı geliştiriciler kullanıcıların bu sorunlarını fark edip, pek çok yazılımlar geliştirdiler. Bunlardan bir tanesi de UltFone Android Data Recovery oldu. UltFone Android Data Recovery ile kullanıcılar Android akıllı telefonlarındaki içerikleri kurtarabilecek, verilerin kaybolmasının önüne geçebilecekler.
UltFone Android Data Recovery Özellikleri
- Ücretli ve ücretsiz farklı sürümler,
- Oldukça kolay kullanılabilir yapı,
- Root gerektirmeden erişim,
- Silinen dosyaları kurtarabilme,
- Çöken telefon işletim sistemini onarabilme,
- 7000’den fazla Android telefon ve tableti destekler,
- Sadece 4 adım da verilere erişebilme,
Günümüzde hem Windows hem de Mac kullanıcıları tarafından ilgiyle kullanılan UltFone Android Data Recovery kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Kullanıcılar basit arayüze sahip program sayesinde Android telefon ve tabletlerinde sildikleri verilere hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Çöken işletim sistemi üzerinden de veri kurtarmaya imkan veren başarılı program, WhatsApp, WeChat ve Google Drive gibi konuşma ve yedekleme alanlarına da erişebiliyor resim, müzik ve diğer dosya türlerini kurtarmaya yardımcı oluyor. 7000’den fazla Android telefon ve tablet ile uyumlu çalışan uygulama, su hasarlarının getirdiği pek çok sorunu da ortadan kaldırmaya imkan veriyor.
Kullanıcılara root işlemi olmadan cihazlarından veri kurtarma imkanı veren başarılı program, virüslü durumlarda da titizlikle çalışıyor.
UltFone Android Data Recovery İndir
Ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip olan uygulama resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.
UltFone Android Data Recovery
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici UltFone
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Mac kullanıcıları UltFone Android Data Recovery ile Android telefonlardaki verileri kurtarabilirler.
İnsanlar hemen hemen her işlemi artık akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar üzerinden yapıyor. Hal böyle olunca da kredi kartı bilgisini ya da kimlik bilgilerini elektronik cihazlarda depoluyorlar. Faturaya kadar online olarak yapılan işlemler her geçen gün insanlık tarihine geçmeye devam ederken verilerin çalınma problemleri de can sıkıyor. Günümüzde verilerin güvenliği kadar saklama biçimleri de önemli bir konumda yer alıyor. Kullanıcılar bozulan ya da kırılan cihazlar üzerinde verilerini kaybetmek istemiyor ve binlerce TL ödeyerek cihazlarını yaptırıyorlar. Veri kurtarma günümüzde adeta bir yetenek haline gelirken, UltFone Android Data Recovery adlı uygulama kullanıcılara Android telefon ve tabletleri üzerinde silinen veya da kaybolan verileri kurtarma imkanı veriyor.
Hem ücretli hem de ücretsiz sürümlere sahip olan UltFone Android Data Recovery günümüzde Windows ve MacOS cihazlar üzerinde kullanılabiliyor. Oldukça basit yapısı ile kullanıcılara hızlı bir şekilde veri kurtarma fırsatı veren yapım, 7000+ fazla Andorid tablet ve telefonu destekliyor.
UltFone Android Data Recovery Özellikleri
- 7000+ fazla Android telefon ve tablet desteği,
- Fotoğraf, müzik vs kurtarabilme,
- Root gerektirmeyen erişim,
- Ücretli ve ücretsiz sürüm,
- Kırılma, su teması, silme vb gibi durumlara karşı hızlı bir şekilde veri kurtarabilme,
Eğer cihazınız kırıldı ya da su teması ile karşılaştıysa panik yapmanıza gerek yoktur. Telefonunuz çalıştığı sürece UltFone Android Data Recovery uygulaması sayesinde cihazınızdaki kişilerinize erişebilir, müzik ve fotoğraflarınızı kurtarabilirsiniz. Videolardan mesajlara kadar pek çok içeriği kurtarmaya fırsat veren başarılı program, günümüzde Windows ve MacOS cihazlar üzerinde oldukça yaygın bir konumda yer alıyor. Root gerektirmeyen uygulama Türkçe dil desteğine sahip olmazken, basit yapısı sayesinde ülkemiz kullanıcıları tarafından da kolayca kullanılabiliyor. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen yapım, günümüzdeki en iyi veri kurtarma yazılımları arasında yer alıyor.
UltFone Android Data Recovery İndir
Oldukça kaliteli işlevselliklere sahip olan UltFone Android Data Recovery ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı sürümlere sahip. Bu sürümler temelde aynı işlemlere sahip olurken satın alındığında ise ek özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar uygulamayı resmi web sitesi üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirler.