Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsanlar hemen hemen her işlemi artık akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar üzerinden yapıyor. Hal böyle olunca da kredi kartı bilgisini ya da kimlik bilgilerini elektronik cihazlarda depoluyorlar. Faturaya kadar online olarak yapılan işlemler her geçen gün insanlık tarihine geçmeye devam ederken verilerin çalınma problemleri de can sıkıyor. Günümüzde verilerin güvenliği kadar saklama biçimleri de önemli bir konumda yer alıyor. Kullanıcılar bozulan ya da kırılan cihazlar üzerinde verilerini kaybetmek istemiyor ve binlerce TL ödeyerek cihazlarını yaptırıyorlar. Veri kurtarma günümüzde adeta bir yetenek haline gelirken, UltFone Android Data Recovery adlı uygulama kullanıcılara Android telefon ve tabletleri üzerinde silinen veya da kaybolan verileri kurtarma imkanı veriyor.

Hem ücretli hem de ücretsiz sürümlere sahip olan UltFone Android Data Recovery günümüzde Windows ve MacOS cihazlar üzerinde kullanılabiliyor. Oldukça basit yapısı ile kullanıcılara hızlı bir şekilde veri kurtarma fırsatı veren yapım, 7000+ fazla Andorid tablet ve telefonu destekliyor.

UltFone Android Data Recovery Özellikleri

7000+ fazla Android telefon ve tablet desteği,

Fotoğraf, müzik vs kurtarabilme,

Root gerektirmeyen erişim,

Ücretli ve ücretsiz sürüm,

Kırılma, su teması, silme vb gibi durumlara karşı hızlı bir şekilde veri kurtarabilme,

Eğer cihazınız kırıldı ya da su teması ile karşılaştıysa panik yapmanıza gerek yoktur. Telefonunuz çalıştığı sürece UltFone Android Data Recovery uygulaması sayesinde cihazınızdaki kişilerinize erişebilir, müzik ve fotoğraflarınızı kurtarabilirsiniz. Videolardan mesajlara kadar pek çok içeriği kurtarmaya fırsat veren başarılı program, günümüzde Windows ve MacOS cihazlar üzerinde oldukça yaygın bir konumda yer alıyor. Root gerektirmeyen uygulama Türkçe dil desteğine sahip olmazken, basit yapısı sayesinde ülkemiz kullanıcıları tarafından da kolayca kullanılabiliyor. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen yapım, günümüzdeki en iyi veri kurtarma yazılımları arasında yer alıyor.

UltFone Android Data Recovery İndir

Oldukça kaliteli işlevselliklere sahip olan UltFone Android Data Recovery ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı sürümlere sahip. Bu sürümler temelde aynı işlemlere sahip olurken satın alındığında ise ek özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar uygulamayı resmi web sitesi üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirler.