UltFone Android Data Recovery sayesinde Android telefonunuzdaki verileri kurtarabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde güvenlik problemleri hemen hemen her alan da karşımıza çıkmaya başladı. Hem internet dünyasında hem de gerçek hayatta güvenlik artık insanlar için vazgeçilmez bir hal aldı. Ülkemizde ve dünyada alınan önlemler ne kadar yetersiz kalsa da çeşitli yöntemler de geliştirilmeye devam ediliyor. Akıllı telefonlar için de güvenlik önemli bir konumda yer alıyor. Android cihazlardaki verilerin kaybolması ya da silinmesi kullanıcılar için tam bir kabus olurken, bu sorun UltFone Android Data Recovery ile tarihe karışacak.

Günümüzde akıllı telefonları bazen sert zeminlere, bazen suya düşürüyor bazen de çeşitli virüsler nedeniyle çalışmaz hale getiriyoruz. Hem ülkemiz de hem de dünya da bu tür sorunlar her gün insanların başına gelmeye devam ederken verilerin kurtarılması da ayrı bir yetenek ister oldu. Bazı geliştiriciler kullanıcıların bu sorunlarını fark edip, pek çok yazılımlar geliştirdiler. Bunlardan bir tanesi de UltFone Android Data Recovery oldu. UltFone Android Data Recovery ile kullanıcılar Android akıllı telefonlarındaki içerikleri kurtarabilecek, verilerin kaybolmasının önüne geçebilecekler.

UltFone Android Data Recovery Özellikleri

Ücretli ve ücretsiz farklı sürümler,

Oldukça kolay kullanılabilir yapı,

Root gerektirmeden erişim,

Silinen dosyaları kurtarabilme,

Çöken telefon işletim sistemini onarabilme,

7000’den fazla Android telefon ve tableti destekler,

Sadece 4 adım da verilere erişebilme,

Günümüzde hem Windows hem de Mac kullanıcıları tarafından ilgiyle kullanılan UltFone Android Data Recovery kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Kullanıcılar basit arayüze sahip program sayesinde Android telefon ve tabletlerinde sildikleri verilere hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Çöken işletim sistemi üzerinden de veri kurtarmaya imkan veren başarılı program, WhatsApp, WeChat ve Google Drive gibi konuşma ve yedekleme alanlarına da erişebiliyor resim, müzik ve diğer dosya türlerini kurtarmaya yardımcı oluyor. 7000’den fazla Android telefon ve tablet ile uyumlu çalışan uygulama, su hasarlarının getirdiği pek çok sorunu da ortadan kaldırmaya imkan veriyor.

Kullanıcılara root işlemi olmadan cihazlarından veri kurtarma imkanı veren başarılı program, virüslü durumlarda da titizlikle çalışıyor.

UltFone Android Data Recovery İndir

Ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip olan uygulama resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.