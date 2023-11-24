Basit ve Etkili Veri Kurtarma Çözümü: Stellar Data Recovery for Android

Android kullanıcıları zaman zaman veri kaybı sorunuyla karşılaşabiliyor. Bu, eğer telefonda önemli veriler varsa çok ciddi bir sorun hâline gelir. Neyse ki Stellar Data Recovery for Android, kaybedilen verilere tekrar ulaşılabilmesine imkân tanıyor.

Yüksek başarı oranı ile dikkatleri üzerinde toplayan program, Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda kaybolan veya yanlışlıkla silinen verilerin çok kolay bir şekilde kurtarılabilmesini sağlamak için geliştirildi.

Veri kurtarma konusunda çok sayıda program bulunuyor ancak Stellar Data Recovery for Android, gelişmiş özellikleri, yüksek başarı oranı ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor. Hizmetin root işlemine gerek duymaması da tüm kullanıcıların veri kurtarma işlemini çok kolay bir şekilde yapabilmesini sağlıyor.

Kötü amaçlı yazılım bulaşmış veya fiziksel hasar almış cihazlardan fotoğraflar, mesajlar, arama geçmişi, kişiler ve dahası kurtarılabiliyor. Böylece herhangi bir nedenden ötürü kaybedilen önemli verilere yeniden ulaşılabilmesi mümkün hâle getiriliyor.

Stellar Data Recovery for Android Neler Sunuyor?

Android telefonlardan kaybolan veya silinen fotoğrafları, kişileri, arama geçmişini, mesajları, dokümanları, sesleri ve videoları root'a gerek kalmadan kurtarır.

Fiziksel olarak hasar almış telefondan veri kurtarır.

Samsung ve OnePlus dahil tüm Android telefonları destekler.

Android sürüm 6'dan sürüm 14'e kadar destek sunar.

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7 ile uyumludur.

Kötü amaçlı yazılım bulaşmış cihazlardan veri kurtarır.

Son silinenler klasöründen kaldırılmış dosyaları da kurtarır.

Dosyaları kaydetmeden önce ön izleme imkânı sunar.

Yüksek başarı oranına sahiptir.

Kolay kullanım imkânı sunar.

Stellar ile Android Cihazda Silinen veya Kaybolan Veriler Nasıl Kurtarılır?

Stellar Data Recovery for Android hizmetini kullanarak yalnızca birkaç adımda kaybettiğiniz verilere tekrar erişebilmeniz mümkün. Bu programı kullanarak kaybolan veya silinen bir verinizi kurtarmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

İlk olarak Stellar Data Recovery for Android programını indirip yükleyin.

Programı çalıştırın. Karşınıza fotoğraflar, videolar, ses, mesajlar, kişiler, arama geçmişi ve dokümanlar seçenekleri çıkacak. Hangi veriyi kurtarmak istiyorsanız o seçeneği seçin.

Android telefonunuzu USB kablo aracılığı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Android telefonunuzda ayarlar menüsüne girin. Açılan sayfa üzerinden "Telefon Hakkında" kategorisini açın. "Yazılım Bilgileri" sayfasını ziyaret edin. Yapı numarasını bulun ve geliştirici seçeneklerini aktif hâle getirmek için üzerine yedi kez dokunun.

Android telefonunuzda ayarlar menüsü üzerinden USB hata ayıklama işlevini etkinleştirin. Bu işlevi aktif hâle getirmek için ayarlar sayfasındaki geliştirici seçenekleri kategorisine girin. USB hata ayıklama seçeneğini açın. İşlemi onaylayın.

Not: Geliştirici seçeneğini ve USB hata ayıklama işlevini etkinleştirme adımları, Android modeline bağlı olarak değişebilir.

Program penceresinde Android telefonunuz ile bağlantı sağlandığına yönelik bir bilgi yer alacaktır. Eğer görünmüyorsa "Scan" butonuna basın.

Bağlantı kurulduktan sonra Android telefonunuzda USB aracılığıyla kurulum penceresi açılacaktır. "Yükle" butonuna basın. Bir sonraki adımda gerekli olan tüm izinleri vermeniz gerekiyor.

Program, Android cihazınızı taramaya başlayacak. İşlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

"Scan Complete" bilgisinin yer aldığı pencereyi gördüğünüzde "Ok" butonuna tıklayın. Sol kısımdaki panel kurtarılabilir verilerin bir listesini gösterecektir.

Örneğin kaybettiğiniz fotoğrafları kurtarmak için sol kısımdan "Photos" sekmesine girin ve kurtarmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Daha sonra "Save" butonuna basın.

Verilerin hangi dosya konumuna kaydedilmesini belirlemek için "Browse" butonuna basın. Konumu seçtikten hemen sonra "Ok" butonuna tıklayın.

Stellar Data Recovery for Android Ücretsiz Deneme İmkânı

Stellar Data Recovery for Android hizmetini satın almadan önce ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. Böylece ücret ödemeden programın neler sunduğuna yakından göz atabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz deneme sürümde kayıt işlemine gerek olmaması da önemli bir avantaj sağlıyor. Programı satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat bulunuyor.

Kampanya kapsamında 3 cihazda kullanılabilen 1 yıllık lisans 59,99 dolardan 29,99 dolara, 5 cihazda kullanılabilen 1 yıllık lisans ise 99,99 dolardan 39,99 dolara düştü. Stellar Data Recovery for Android'i satın alma sayfası üzerinden 3 cihazı veya 5 cihazı seçerek alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Stellar Data Recovery for Android, yanlışlıkla silinen veya kaybolan fotoğrafların, videoların, seslerin, mesajların, kişilerin, arama geçmişinin ve hatta dokümanların kurtarılmasını sağlıyor. Bu sayede herhangi bir veri kaybı ile karşılaşıldığında endişe yaşanmasına gerek kalmıyor.

Çoğu Android ve Windows sürümlere destek sunulması, kullanıcı dostu arayüz ve root işleminin gerekmemesi de çok fazla sayıda kişinin herhangi bir zorluk yaşamadan programı kullanabilmesini sağlıyor.

Cihazda kapsamlı bir tarama gerçekleştirmek için etkili algoritmalar kullanan Stellar Data Recovery for Android'i test ettiğimizde programın silinen verileri çok pratik bir şekilde kurtardığını gördük. Eğer Android cihazınızda böyle bir problem meydana geldiyse söz konusu program ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.