Veri Kurtarma Programı WorkinTool Data Recovery Software İncelemesi

Windows kullanıcıları veri kaybı problemiyle karşı karşıya kalabilir. Bu, bilgisayarında önemli verilerin yer aldığı kullanıcılar oldukça büyük bir problemdir. Neyse ki veri kurtarma programı WorkinTool Data Recovery Software, verilerin çok pratik bir şekilde geri getirilmesini sağlıyor.

WorkinTool Data Recovery Software İncelemesi

Veri kaybı sorunu yaşayan kullanıcıların endişelenmesine gerek bırakmayan WorkinTool Data Recovery Software Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve en güncel işletim sistemi olan Windows 11'i destekliyor.

Dünya çapında popüler olan program silinen belgeleri, resimleri, videoları, sesleri ve daha fazlasını kurtarmanızı sağlıyor. Yüzde 99,9 başarı oranı ile dikkat çeken yazılım veri kurtarma ile ilgili tüm sorunları çözmek için tasarlandı.

WorkinTool Data Recovery Software ister sabit disk kurtarma ister RAID veri kurtarma isterseniz harici sabit disk kurtarma işlemini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyor. En iyi SDHC kart kurtarma yazılımlarından biri olan hizmet ayrıca SD kart ve USB bellekteki verileri de kurtarıyor.

Silme, biçimlendirme, kötü amaçlı yazılım saldırısı gibi nedenlerle kaybettiğiniz dosyaları program sayesinde geri getirebilirsiniz. Programda yer alan Deep Recovery özelliği ise derin bir tarama işlemi gerçekleştiriyor.

İçerisinde önemli bir dosyanızın yer aldığı Geri Dönüşüm Kutusu'nu yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Normal şartlarda dosyayı kurtarmak biraz zahmetli olabilir fakat WorkinTool Data Recovery Software, bu işlemi pratik şekilde tamamlıyor.

Kurtarmak istediğiniz dosyaları bulmak için programda bulunan filtreleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Modern arayüzü sayesinde oldukça kolay bir kullanım imkânı sunan yazılım veri gizliliğine ve güvenliğe önem veriyor.

Program JPG, PNG, MP4, WAV, OGG, RAR, ZIP, EXE, RAW, TIF, BMP, MKV, AVI dahil olmak üzere çok fazla sayıda dosya formatını destekliyor. Popüler yazılım ayrıca Word, Excel, PowerPoint belgelerini ve PDF dosyalarını da kurtarıyor.

Editörün Yorumu

Günümüzde çok sayıda veri kurtarma programı bulunuyor fakat WorkinTool Data Recovery Software'in pek çok hizmetten önemli farkları bulunuyor. Bu farklardan biri programın kolay bir kullanım sunması ve bu sayede normal kullanıcıların bile zorluk yaşamadan verileri kurtarabilmesidir.

Diğer farklar arasında Deep Recovery özelliği ve yüzde 99,9 başarı oranıdır. Bunlar, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Sabit disk, RAID, harici sabit disk, SD kart ve USB bellekteki dosyaları pratik bir şekilde kurtarabilmeniz mümkün.

Programın en önemli avantajlarından biri de ücretsiz deneme sürümüne sahip olmasıdır. Bu sayede programı herhangi bir ücret ödemeden deneyimleyebilir ve beğendiğiniz takdirde programı satın alabilirsiniz.

7/24 e-posta desteği sunan ücretli sürümde bir aylık, bir yıllık ve ömür boyu olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Bir aylık seçenek 29,99 dolar, bir yıllık seçenek 39,99 dolar ve ömür boyu seçenek ise 49,99 dolar fiyata sahip.

WorkinTool Data Recovery Software satın alma sayfası üzerinden yazılımı satın alabilir ve yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz.