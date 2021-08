Android'den iOS'a WhatsApp Aktarma nasıl yapılır? Android cihazınızdaki WhatsApp sohbet geçmişinizi iOS cihazınıza taşıyabilmek için kullanabileceğiniz en iyi yazılımlardan birisi olan UltFone, sadece birkaç dakika içerisinde WhatsApp mesaj aktarma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Android'den iOS'e WhatsApp Mesajları Aktarma

Yeni bir akıllı telefon aldığınızda, WhatsApp mesajlarınızı olduğu gibi yeni cihazınıza taşımak isteyebilirsiniz. Öte taraftan WhatsApp, ne yazık ki farklı işletim sistemleri arasında sohbet taşımanıza olanak sunmuyor. Neyse ki UltFone ile bu sorunun üstesinden gelebiliyorsunuz.

UltFone WhatsApp Transfer Özellikleri

Şimdi, bu uygulamanın öne çıkan özelliklerine ve nasıl çalıştığına daha yakından göz atalım!

1- Mesaj Aktarma, Yedekleme, Geri Yükleme

UltFone WhatsApp Transfer yalnızca mesaj aktarma değil, aynı zamanda mesaj yedekleme ve mesajları yedekten yükleme işlevlerine de sahip. Sadece tek tık ile cihazınızdaki sohbetleri taşıyabiliyor, yedekleyebiliyor ya da yedekten geri yükleyebiliyorsunuz.

2- Tüm Dosyalar Desteklenir

Ayrıca sadece mesajlar değil; dokümanlar, videolar, görseller, bağlantılar, çıkartmalar, sesler ve diğer dosya tipleri de (.zip ya da .html gibi) aktarılıyor ve yedekleniyor. Bu sayede WhatsApp sohbet geçmişinizin tamamını yeni cihazınıza aktarabiliyorsunuz.

3- Çoklu Platform Desteği

Birincil olarak WhatsApp ve WhatsApp Business odaklı olarak çalışan araçta; Line, Kik, Viber ve WeChat için de destek yer alıyor. Ayrıca uygulama dört farklı senaryo üzerinde aktarım yapabiliyor:

Android'den iOS'e

Android'den Android'e

iOS'ten Android'e

iOS'ten iOS'e

Yani Android'den iOS'e, Android'den Android'e, iOS'ten Android'e ve iOS'ten iOS'e tek tıkla mesaj aktarma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

4- Yerel Yedekleme

UltFone ile aldığınız tüm yedekler, direkt olarak bilgisayarınızda saklanır. Bu sayede mesaj yedeklerinizin güvenliğinden emin olursunuz. Ayrıca veriler bulut sunucuda saklanmadığı için ekstra bir ücret ödemek ya da depolama alanının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

5- Sıfırlama ya da Yeniden Yükleme Gerekmez

Yedeklerinizi geri yüklemek için cihazınızı sıfırlamanız ya da uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeniz gerekmez. Bu sayede endişe verici ve yorucu süreçlerle uğraşmazsınız.

Şimdi, UltFone WhatsApp Transfer programının nasıl çalıştığına ve Android'den iOS'a WhatsApp Aktarma işlemi sırasında nelere ihtiyaç duyduğunuza daha yakından göz atalım:

UltFone WhatsApp Transfer ile Mesaj Aktarma Nasıl Yapılır?

Başlamadan önce UltFone WhatsApp Transfer programını Windows ya da macOS cihazınıza indirin. Ardından hem mesajların bulunduğu akıllı telefonu (kaynak) hem de mesajların taşınacağı akıllı telefonu (alıcı) yanınıza alın. Süreç boyunca iki adet kabloya da ihtiyacınız olacak.

1- Programı Çalıştırın

Programı indirdikten ve kurulum adımlarını gerçekleştirdikten sonra, hangi uygulamadan sohbet geçmişinin taşınacağını seçmeniz gerekiyor: Bu süreçte WhatsApp uygulamasını seçerek yola devam edin. Sonrasında ise her iki cihazını USB yolu ile bilgisayarınıza bağlayın.

2- Aktarım Ayarlarını Yapın

Cihazlarınızı bağladıktan sonra Source kısmından mesajların bulunduğu (kaynak) cihazı, Destination kısmından ise mesajların taşınacağı (alıcı) cihazı seçmeniz gerekiyor. Dilerseniz ortadaki tuşa basarak her iki cihaz arasında hızlı bir geçiş yapmanız da mümkün. Sonrasında ise tek yapmanız gereken alttaki Transfer butonuna basmak olacak.

3- Aktarım İşleminin Tamamlanmasını Bekleyin

Cihazlar arasında yapılacak aktarım, taşınacak dosyaların boyutuna ve miktarına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Süreç tamamlanana dek her iki cihazın da kablo bağlantısının stabil olduğundan emin olun ve işlem bitene kadar kabloları çekmeyin. Aktarım işlemi tamamlandığında, her iki cihazı da kablodan ayırabilirsiniz.

UltFone ile Yedekleme ve Yedekten Geri Yükleme

Başlangıçta da belirtmiş olduğumuz gibi UltFone yalnızca sohbet taşıma işlevine değil, aynı zamanda sohbet yedekleme ve yedeklenen sohbetleri geri yükleme işlevlerine de sahip. Şimdi ise bu iki işlevin nasıl çalıştığına daha yakından göz atalım.

WhatsApp Mesaj Yedekleme

Sohbet geçmişinizin bir yedeğini almak için soldaki menüden Backup sekmesine tıklayın ve cihazınızı kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Ardından yedekleme yapılacak cihazı seçin ve sonrasında ise Back Up Now butonuna tıklayın. İşlem tamamlanana kadar cihazınızı kablodan ayırmayın. Yedekleme işlemi, yedeklenecek dosyaların boyutuna ve miktarına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

WhatsApp Yedeklenen Mesajı Geri Yükleme

Daha öncesinde aldığınız yedeklerden birisini geri yüklemek için soldaki menüden View & Restore sekmesine tıklayın ve cihazınızı kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonrasında geri yüklenecek olan yedeklemeyi seçin. Dilerseniz bu yedeğe basıp View butonuna tıklayarak yedekte nelerin yer aldığını görebilirsiniz.

Ardından Android cihazda Restore to Android, iOS cihazda ise Restore to iOS butonuna basarak devam edin. Yedeklemenin geri yükleneceği cihazı seçin ve Restore Now butonuna tıklayın. Geri yükleme işlemi, yedeklenen dosyaların boyutuna ve miktarına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

UltFone Güvenli mi?

UltFone WhatsApp Transfer, aldığınız yedekleri direkt olarak bilgisayarınızda saklar ve aktarma işlemlerini direkt olarak bilgisayarınız üzerinde gerçekleştirir. Bu sayede veri sızıntısı ya da veri kaybı riskleri bulunmaz.

UltFone Hangi Cihazlarda Çalışır?

UltFone binlerce Android ve iOS cihazı destekler. Ayrıca hem Windows hem de macOS cihazlarda kullanılabilir.

İşletim Sistemi Desteklenen Sürüm Android Android 2.0 ve üstü iOS / iPadOS iOS 9.0 ve üstü Windows Windows 7 ve üstü macOS macOS 10.8 ve üstü

Editörün Görüşü

Android ve iOS cihazlar arasında WhatsApp sohbet geçmişi aktarmak gerçekten de karmaşık ve zorlayıcı bir süreç haline gelebiliyor. UltFone WhatsApp Transfer ise hem hızlı hem de yediden yetmişe herkese hitap eden kolay arayüzü sayesinde bu süreci bir sorun olmaktan çıkarıyor.

Hem aktarım sırasında hem de yedekleme sırasında verilerin tarama hızı gerçekten de dikkat çekici düzeyde. Bu sayede yedek alırken, yedekten geri yükleme yaparken ya da aktarım sırasında uzun süreler beklemenize gerek kalmıyor. Ayrıca hiçbir dosya atlanmıyor ve bağlantılardan (.zip) dosyalarına kadar her şey birebir olacak şekilde taşınıyor.

Eğer siz de sohbet taşıma ve sohbet yedekleme işlevleri için hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, UltFone WhatsApp Transfer'i gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.