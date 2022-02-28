Ultfone iOS System Repair İnceleme: En İyi iOS Sistem Kurtarma Programı

Her kullanıcı iPhone'lardaki sistem sorunları ile karşı karşıya kalabilir ve bu bir kez olduğunda, sorunları çözmek sandığınızdan çok daha uğraştırıcı bir hal alabilir. Tam da bu noktada devreye giren UltFone iOS System Repair iPhone'unuzdaki sistem sorunlarını çözebilmek için kullanabileceğiniz basit, hızlı ve güvenilir bir program olarak öne çıkıyor.

Yazılımın muhtemelen en çarpıcı tarafı, 150’den fazla iPhone (iOS) sorunu için hızlı çözüm yolu sunmasıdır. Eğer iOS işletim sistemli cihazınızda meydana gelen sorunlar yüzünden telefonunuza erişemiyorsanız teknik servise başvurmadan önce bu programı denemekte büyük bir fayda olduğunu belirtmek gerekiyor.

UltFone iOS System Repair Nedir?

UltFone iOS System Repair; iPhone açılmıyor, iPhone siyah ekran sorunu, iPhone kurtarma modu açma sorunlarının yanı sıra iPhone Apple logosunda kaldı gibi birçok şikâyetinizi ortadan kaldırabilecek özelliklerle donatılmış bir sistem kurtarma ve onarma programıdır.

Bu programla yapabileceğiniz çok sayıda işlem var. Dahası, söz konusu işlemlerin sayısı gittikçe artıyor. Örneğin kısa bir süre önce iTunes yazılımına ihtiyaç duymadan iOS 15'ten sürüm düşürmenize olanak sunan bir işlev yazılıma eklendi.

IOS'in yanı sıra birçok işletim sistemi için hizmet veren UltFone, Android'den iPhone'a ya da iPhone'dan Android'e WhatsApp aktarma gibi araçlarını da giderek daha iyi hâle getiriyor.

Program hem Windows 7, 8, 8.1, 10 ve 11'de kullanılabiliyor hem de MacOS'te kullanılabiliyor. Bu nedenle hangi işletim sistemini kullandığınızın bir önemi bulunmuyor. Seneler önce çıkmasına rağmen bırakamadığınız Windows 7 işletim sistemini kullanmaya devam ediyorsanız sorun değil, UltFone o işletim sistemini de destekliyor.

UltFone iOS System Repair Özellikleri

iPhone / iPad / iPod Touch'ı şifre, iTunes, Finder olmadan sıfırlar.

Sadece bir iki tıklama ile kurtarma moduna girip çıkabilir.

iTunes olmadan iOS 15'ten sürüm düşürme yapabilir.

Telefonu satmadan önce tüm ayarları sıfırlamanızı sağlar.

iPhone dokunmatik ekran çalışmıyor ise düzeltir.

Uçak modunda kalan iPhone’u uçak modundan çıkarır.

Şifresini unuttuğunuz, devre dışı kalan iPhone'a erişmenizi sağlar.

200'den fazla iTunes hatasını düzeltebilir.

iPhone kurtarma / DFU modunda kaldı, portre modunda kaldı gibi sorunları çözüme kavuşturur.

iCloud ayarlarını güncellerken takılma sorununu düzeltir.

iPhone şifresiz fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirebilir.

En yeni iPhone modelleri ve iOS 15 de dahil olmak üzere tüm iPhone modellerini ve iOS sürümlerini destekler.

iPhone beyaz ekran ya da iPhone siyah ekran sorunu haricinde ekran donma, kulaklık modunda takılı kalma gibi 150'den fazla sorunu çözer.

haricinde ekran donma, kulaklık modunda takılı kalma gibi 150'den fazla sorunu çözer. iPad beyaz / siyah ekranda takılma sorununu düzeltir.

iPad Apple logosunda takılı kalma sorununu çözüme kavuşturur.

iPod Touch'u kurtarma / DFU modunda, siyah / beyaz ekranda kalması hâlinde düzeltir.

IOS sürümünü düşürür ya da yükseltir.

Artıları

Veri kaybı yaşamadan kurtarma moduna girip çıkabilir.

iPhone / iPad / iPod donma sorunu yaşandığında yeniden başlatmaya zorlama ücretsizdir.

Windows 7 ve üstü işletim sistemleri ile macOS’te kullanılabilir.

Kullanımı kolaydır.

iPhone modellerinin ve iOS sürümlerinin büyük bir kısmını destekler.

Eksileri

IPhone'daki büyük sorunları çözmek için ücretli versiyonu kullanmak gerekir.

UltFone iOS System Repair Nasıl Kullanılır?

UltFone iOS System Repair sayfasından işletim sisteminizi seçip programı indirin.

İndirdiğiniz dosyaya çift tıklayın.

Kurulum talimatlarını izleyerek programı bilgisayarınıza kurun.

Programı açın.

Cihazı bilgisayara bağlayın.

Program, bilgisayara bağlı cihazı otomatik olarak tanımlayacaktır.

Cihazı kurtarma modundan çıkarmak için “Exit Recovery Mode” seçeneğine basın.

Kurtarma moduna girmek için “Enter Recovery Mode” seçeneğine tıklayın.

IPhone sorunlarını çözmek için "Start” butonuna basın.

“Standard Repair” seçeneğini işaretleyip “Standard Repair” butonuna basın ve talimatları takip edin.

UltFone’un iOS kurtarma moduna alma, kurtarma modundan çıkarma ve sistem onarma adımları kısaca bu şekildedir. Şimdi yukarıdaki adımları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

İlk olarak yukarıdaki bağlantı üzerinden programı bilgisayarınıza indirin. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere işletim sistemini ve planı seçerek indirme işlemini başlatabiliyorsunuz. Sayfayı açtığınızda varsayılan olarak Windows seçili olacaktır. Kırmızı ile işaretlenen butona tıklarsanız işletim sistemi macOS’e dönecektir.

Aşağı kısımdaki plan seçme bölümünden ise dilerseniz ücretsiz indirebilir dilerseniz de programı satın alarak iPhone açılmıyor, iPhone siyah ekran sorunu, iPhone Apple logosunda kaldı gibi sorunları çözüme kavuşturabilir ve bununla birlikte iPhone kurtarma modu girme ve çıkma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz indirme işlemi üzerinden devam edecek olursanız “Free Download” butonuna tıklayarak ilerleyin. Program bilgisayarınıza indiğinde üzerine çift tıklayın ve kurulum talimatlarını takip edin.

Kurulum aşaması sona erdikten sonra programı açın ve cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Program, cihazınızı tanımladıktan sonra önünüze gelecek seçeneklerden birini seçerek işlem başlatabilirsiniz.

“Enter Recovery Mode” seçeneğine basarsanız kurtarma moduna girer, “Exit Recovery Mode” seçeneğine basarsanız kurtarma modundan çıkar. “Start > Standard Repair” yolunu takip ederek çeşitli iPhone sorunlarını çözüme kavuşturabilirsiniz. Bunların haricinde aşağıda yer alan “Reset Device” kısmından cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Editörün Notu

Piyasada iOS için çok sayıda onarım programı var ama UltFone iOS System Repair’in diğer programlardan önemli bir farkı bulunuyor. Bu fark şüphesiz ki normal bir kullanıcı için inanılmaz karmaşık işlemleri bir iki tıklama ile tamamlanabilen işlemlere dönüştürmesi.

Programın sunduğu sorun giderme aracı, çoğu iOS kullanıcısının saatlerce hatta günlerce üzerinde durduğu, neden kaynaklandığını araştırdığı sorunların aslında ne kadar basit bir şekilde çözülebileceğini gözler önüne seriyor.

Elbette ki ücretsiz versiyonunun getirdiği bazı sınırlamalar bulunuyor. Program ileri seviyedeki sorunların çözümü için ücretli planı satın almanızı gerektirse de her iPhone kullanıcısının işini kolaylaştıracak araçları ücretsiz olarak sunuyor.

Bütün bunlar bir potada eritildiğinde programı ücretsiz olarak indirenlerin de ücretli plana yönelenlerin de günün sonunda programın sunduğu sayısız özellikten memnun kalacağı anlaşılıyor. Programı satın almak isterseniz şu an devam eden UltFone iOS System Repair indirim fırsatını kaçırmamanızı öneririz.