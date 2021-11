Ultimate Custom Night (FNAF 7) APK

Ultimate Custom Night, mobildeki en iyi korku oyunları arasından olan FNAF serisinin yedincisi.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultimate Custom Night, mobilde en çok indirilip oynanan korku oyunu Five Nights at Freddy’s 7. oyunudur.

Altı ana FNAF oyunundaki 50 karakter arasından seçim yapmanıza izin veren oyunda gecelerin zorluk düzeyi ayarlanabiliyor. Gece boyunca animatronikler tarafından saldırıya uğramamak için kapılar, havalandırma sistemleri ve hava kanalı sistemleri gibi çeşitli mekaniği takip etmeniz gerekiyor. Faz-Coins ile güçlendirmeler ve belli animatronikleri durdurmak için peluşlar alabilir, Death Coin ile içinde mevcut geceden seçtiğiniz bir animatroniki ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca ofis ayarını seçebilir, gece boyunca size yardımcı olabilecek güçlendirmeleri seçebilir ve farklı zorluk seviyeler arasından seçim yapabilirsiniz. Oyunda amaç, 12’den sabah 6’ya (1 saat 45 saniye sürüyor) kadar hayatta kalmak.

FNAF 7 Oyna

Öldürücü animatroniklerle bir ofiste tek başınıza mahsur kaldığınız Five Nights at Freddy’s 7 oyununda sonsuz özelleştirme seçeneğiyle 50 seçilebilir animatronik karakter bulunuyor. Beğendiğiniz karakterleri bir araya getirin ve 0 - 20 arasında zorluk derecesini ayarlayın ve hemen ardından aksiyona dalın. Ofis masanızdan tümü doğrudan ofisinize giden ik yan kapıyı, iki havalandırma deliğini ve iki hava borusunu yönetmeniz gerekiyor. Bu sefer ısıtıcı, klima, müzik kutusu, güç jeneratörü ve daha fazlası gibi nihai zorlukları tamamlamak için diğer araçlarda da ustalaşmanız gerekiyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi havalandırma deliklerine lazer tuzakları kurmanız, Faz-Coins toplamanız, ödül sayacından öğeler almanız gerekecek.

On altı temalı zorluk içeren mücadele menüsü

Seriye yeni gelenlerin yanı sıra geri dönen favorilerden seslendirme

Kilidi açılabilir ofis görünümleri

Kilidi açılabilir ara sahneler

FNAF 7 APK

Five Nights at Freddy’s serisinin diğer oyunları gibi FNAF Ultimate Custom Night ya da FNAF UCN APK olarak indirilememektedir. FNAF 7 APK olarak değil, Google Play Store üzerinden satın alınarak indirilebilmektedir. Mobil korku oyunları arasında en iyilerden biri olan Five Nights at Freddy’s kısa adıyla FNAF tavsiyemizdir.