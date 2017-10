2017 Steam Cadılar Bayramı İndiriminde Hangi Oyunları Alacağız?

Yurt dışında Cadılar Bayramı'nın kutlanmasına az bir süre kaldı. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Steam'de bu güne özel inidirm kampanyası başlayacak. Peki biz bu seneki Steam Cadılar Bayramı İndirimi sırasında hangi oyunları almayı planlıyoruz? İşte listemizde Tamindir editörlerinin almayı düşündüğü oyunları bir araya getireceğiz.

Listemizin ana teması doğal olarak korku oyunları. Cadılar Bayramı sırasında Steam'deki korku oyunlarında ekstra indirimler söz konusu olabiliyor, sonuçta Cadılar Bayramı da korku teması üzerine kurulu bir gün. 31 Ekim Salı günü kutlanacak Cadılar Bayramı için düzenlenecek Steam indirim kampanyasının 27 Ekim Cuma gününden başlayacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde de benzer uygulamalar olmuştu ve Cadılar Bayramı indirimi bir önceki hafta sonundan başlayarak 1 Kasım tarihine kadar devam etmişti.

Dilerseniz lafı uzatmadan 2017 Steam Cadılar Bayramı İndirimi'nde avantajlı fiyatlar beklediğimiz korku oyunu listesine göz atalım:

Dying Light

Dying Light çok yeni bir oyun sayılmaz; fakat oyunun kalitesi günümüz oyunların taş çıkartıyor. Dying Light'in grafikleri halen çok güzel görünüyor, oyunun açık dünyası ve atmosferi ise eşsiz kalitede. Elinizde balta, pala, balyoz veya kılıçlarla zombi sürülerinin arasına dalıp katliam yapmak paha biçilemez bir eğlence.

Dying Light'ta gece olduğunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz; çünkü oyun bambaşka bir hal alıyor ve atmosfer daha da ürpertici hale geliyor. Eğer halen bu oyunu oynamadıysanız Steam Cadılar Bayramı İndirimi, indirimli olarak satın almak için güzel bir zaman olabilir. Oyunun orijinaline sahipseniz The Following adlı kapsamlı genişleme paketini de tavsiye ediyoruz, oyunu hiç oynamadıysanız Enhanced Edition paketi altında hem orijinal oyunu, hem de The Following genişleme paketini birlikte satın alabilirsiniz.

No70: Eye of Basir

Listemizde yerli yapım bir korku oyunu da yer alıyor. Özel olarak incelemiş olduğumuz No70: Eye of Basir bulmaca çözmeyi seviyorsanız ve Türkçe içerikli bir korku oyunu oynamak istiyorsanız beğeninizi kazanabilir. Normalde 31 TL fiyat etiketine sahip oyun, indirime girerse bir hayli makul bir fiyatla satın alınabilir.

Outlast 2

Bir hayli yüksek inceleme puanına sahip Outlast 2 güzel grafikler, dini referanslar içeren bir hikaye, heyecanlı kovalamacalar ve kanlı sahneler ile zengin bir içerik sunuyor. Normalde çok pahalı bir oyun olmayan Outlast 2, indirimlerle gayet güzel bir fiyatla satın alınabilir. Oyun için özel olarak hazırladığımız detaylı incelememize bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

The Forest





Açık dünya yapısına ve online eşli oyun desteğine sahip The Forest dilerseniz tek başınıza, dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte heyecanlı bir hayatta kalma macerası yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun. The Forest'ta bir uçak kazasından sonra mutasyona uğramış yerlilerle dolu bir ormanın içinde kendisini bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Hayatta kalabilmek için sığınak inşa ediyor, kaynak topluyor, kendi silahlarımızı ve tuzaklarımızı yaparak kendimizi savunuyoruz. Yiyecek, su ve iş aletleri gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için karanlık mağaraları keşfetmemiz, canavarımsı yerlilerle yüzleşmemiz gerekli.

İyi oyuncu yorumları alan The Forest normalde 24 TL fiyata sahip, indirimle birlikte oyun çok daha ucuz olacaktır.

Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight

Bu iki oyundan birlikte bahsetmemizin sebebi, iki oyunun da hemen hemen aynı oyun yapısına sahip olmaları. Online olarak oynanan korku oyunları Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight eğer arkadaşlarınızla oynarsanız bir hayli eğlenceli olabilmekte. Her iki oyunda da oyunculardan bir tanesi cani bir katilin ya da paranormal bir varlığın yerine geçyor ve diğer oyuncuları avlamaya çalışıyor, diğer oyuncular da silahları ve belli eşyaları bularak hayatta kalmaya, oyun haritasından kaçıp kurtulmaya çalışıyor.

Dead Space

Dead Space eğer yeni oyunları çalıştırmakta zorlanan eski bir bilgisayara sahipseniz ilaç gibi gelecek bir korku oyunu. Uzayın derinliklerinde geçen hikayesi, eşsiz atmosferi, yaratıcı düşman tasarımları ve hareket şekilleri ile korku oyunu tarihinin en başarılı oyunları arasında yer alan Dead Space, daha önceden oynamadıysanız size "ben bu oyunu neden daha önceden fark etmedim yahu?" dedirtecek bir yapım.

Resident Evil 7

Resident Evil 7 için hazırladığım incelemede bu oyunun 2017'nin en iyi korku oyunu olabileceğini iddia etmiştim, halen de iddiamın arkasında duruyorum; çünkü oyun hem aksiyonu hem de korku ve gerilimi bir arada sunuyor. Outlast gibi oyunlarda sadece kaçmak ve savaşmamak size göre değilse beklentilerinizi Resident Evil 7 karşılayacaktır. Resident Evil 7 detaylı incelememiz bu sayfada.

Left 4 Dead 2

Bir başka eski bilgisayar dostu oyun olan Left 4 Dead 2 yüksek aksiyonu online oyun tecrübesiyle birleştiriyor. Oyuncular birlikte dalga dalga üzerlerine saldıran zombilere karşı savaşırken kılıç, balta, pompalı tüfek, makineli tüfek gibi silahları kullanarak haritanın sonundaki çıkış yoluna ulaşmaya çalışıyorlar. Özel yeteneklere sahip olan güçlü zombiler oyuna renk katmakta, ayrıca Left 4 Dead 2'nin rastgele bir şekilde zombi sürülerini üstünüze salabilmesi her seferinde farklı bir oyun tecrübesi yaşamanızı sağlıyor.

Dead Rising 4

Dev bir açık dünyada kendi uçuk silahlarınızı ve araçlarınızı inşa ederek yüzlerce zombinin arasına dalmak isterseniz Dead Rising 4 size aradığınız eğlenceyi sunacaktır.

Korkudan ziyade aksiyona yoğunlaşan Dead Rising 4 normalde yüksek bir fiyatla satılıyor. Eğer %60'tan yüksek bir oranda indirim yakalarsanız Dead Rising 4'ü kaçırmayın.

Hide & Shriek - Ücretsiz Oyun

Eğer oyunlara ayıracak bütçeniz yoksa üzülmeyin, listemizde sizi de düşündük ve ücretsiz bir oyun olan Hide and Shriek'e de yer verdik. Online olarak oynanan Hide and Shriek'de oyuncular teke tek karşılaşmalarda birbirlerini korkutmaya çalışıyorlar. Bir yandan tuzaklar kuruyor, büyüler yapıyor ve diğer oyuncuyu bu tuzaklara çekmeye çalışıyor, diğer yandan da rakbinizin sizi korkutma planlarını açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Listemizdeki oyunlar bunlar, umarız beğeneceğiniz bir oyun indirime girer, şimdiden iyi eğlenceler!