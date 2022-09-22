Metal Gear Solid Serisi Hangi Sırayla Oynanmalı?

Metal Gear Solid serisi, oyun dünyasının görmüş olduğu en kompleks ve sıra dışı hikayelere sahiptir. Öyle ki; daha önce hiçbir oyunun yapamadığı kadar sizi düşünmeye, sorgulamaya, iç hesaplaşmaya iten monologlara ve olaylara sahip bir oyundur. Biz de bu yazımızda sizlere Metal Gear Solid oyunları hakkında temel bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda çok sorulan Metal Gear Solid'e nereden başlanmalı sorusuna da cevap vereceğiz.

Metal Gear Solid Oyunları

Metal Gear (1987)

Metal Gear 2: Solid Snake (1990)

Metal Gear Solid (1998)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008)

Metal Gear Solid: Peace Walker (2010)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (2014)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

Yukarıdaki listede görebileceğiniz üzere Metal Gear Solid serisinin ana oyunları kronolojik olarak bu sırayla, ilgili yıllarda çıkmıştır. Pek çok Metal Gear Solid hayranı kişinin iyi bileceği üzere bu seride hikaye çıkış sırasına göre ilerlemez. Oldukça karmaşık ve farklı kişilerin gözünden gördüğümüz bir hikaye akışı mevcut.

Metal Gear Solid’e Nereden Başlanmalı?

Eğer seriyi daha önce hiç oynamadıysanız ve ilk kez MGS evrenine adım atıyorsanız 2 seçeneğiniz var diyebiliriz. Yukarıdaki listede olduğu gibi kronolojik çıkış tarihine göre oyunu oynayabilirsiniz ancak bu biraz zorlu olabilir. Günümüzde 20-30 sene önce çıkmış bir oyunu oynamak oldukça keyifsiz olabilir. Hele ki eski oyunlarla aranız pek yoksa. Hikaye olarak takip etmesi zor bir seri olduğu için pek çok yeni başlayacak olan kişi oyunun içinde bulunduğu hikayeyi kronolojik olarak oynamak istiyor. Eğer bu şekilde oynamak istiyorsanız da aşağıdaki şekilde oyunu oynayabilirsiniz.

1964 – Metal Gear Solid 3: Snake Eater

1974 – Metal Gear Solid: Peace Walker

1975 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

1984 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

1995 – Metal Gear

1999 – Solid Snake

2005 – Metal Gear Solid

2007/09 – Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

2014 – Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Bu şekilde oynadığınız zaman Metal Gear Solid evreninin hikayesine 1964 yılında başlıyorsunuz ve 2014 yılına kadar sürecek uzun bir yolculuğa adım atıyorsunuz. En iyi hikayeye sahip oyunlardan biri olan Metal Gear Solid 3: Snake Eater ile bu seriye başlamak son derece keyifli ve motive edici. Metal Gear Solid evrenindeki pek çok karakterin ve olayın başlangıcına da ışık tuttuğu için Snake Eater oldukça önemli bir oyun.

Metal Gear Solid Serisinin Ara Oyunları

Yukarıda sizler için verdiğimiz iki liste de ana oyunları oluşturuyor. Metal Gear Solid ismine sahip 20’den fazla oyun bulunduğunu göz önüne aldığımı zaman kalan oyunların nerede olduğu sorabilirsiniz. Bu ara oyunlar MGS evreninin hikayesine direkt etkide bulunmayan oyunlar olduğu için listede yer vermedik. Bu ara oyunlara ulaşmanız da oldukça güç. Listede yer verdiğimiz oyunları oynayarak MGS evrenini iyi bir şekilde anlamanız mümkün. Evren hakkında genel olarak bazı sorularınız olursa da Metal Gear Wiki’yi ziyaret ederek karakterler ve olaylar hakkında çok geniş ve detaylı yazılar bulabilirsiniz. Bu evreni öğrenirken bunun gibi sitelerden faydalanmanız lore’u öğrenmeniz açısından oldukça önemli.

MGS serisinin ara oyunlarından en ilginç ve oynanmaya değer oyunu ise Metal Gear Rising: Revengeance olacaktır. MGS serisi gizlilik odaklı, bölüm bölüm ilerleyen oyunlardan oluşmaktadır. Metal Gear Rising: Revengeance ise bir Hack and Slash oyunudur. 2014 yılında yayınlanan bu oyun Metal Gear Solid serisi bittikten sonrasını konu alır ve adeta bir spin-off diyebileceğimiz bir yapımdır. En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Metal Gear Rising: Revengeance’i oynamak için MGS evreni ile alakalı bir şey bilmeniz gerekmiyor. Oldukça iyi bir oynanışa sahiptir ve hikaye olarak farklı bir konumdadır. MGS serisine başlamak için de iyi bir seçim olabilir.

Metal Gear Solid Oyunlarına Erişim

Metal Gear Solid markası genel olarak PlayStation konsolu ile özdeşleşmiş bir seridir. MGS serisinin pek çok oyunu ilk olarak PlayStation’a çıkmıştır. Hal böyle olduğundan PlayStation sahibi olmayan oyuncular Metal Gear Solid serisine girmekte çok zorlanıyorlar. Erişiminizin olmadığı Metal Gear Solid oyunlarının hikayesini Youtube gibi platformlardan izlemeniz mümkün. Yerli ve yabancı pek çok kanal sadece sinematiklerin ve hikayenin bulunduğu bölümleri arka arkaya koyarak adeta bir film izliyormuşsunuz gibi MGS oyunlarını deneyimlemenizi sağlıyor. Bu videoları oyunların çıkış sırasına göre izlerseniz lineer olmayan hikaye anlatımından ötürü Quentin Tarantino filmi izliyormuş gibi hissetmeniz çok olası. Tabii ki oyunu bizzat oynamanın verdiği hazzı vermese de bu oyunlara erişimi olmayan kişiler için oldukça faydalı. Halihazırda seriyi bilen fakat yıllar geçtiği için unutan kişiler için de bu tarz videolar son derece yararlı.

Metal Gear Solid serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Sizin favori Metal Gear Solid oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.