Metal Gear Rising Revengeance Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Metal Gear serisi oldukça köklü ve eski bir seri. Pek çok ana oyuna sahip olan bu serinin bazı ara oyunları hatta bir adet spin off’u da vardır. Metal Gear Rising Revengeance, bu serinin bir spin off’udur. Öyle ki, önceki oyunlardan gördüğümüz karakterlerden bazıları bu oyunda yer alıyor ve oynanış bakımından da bambaşka bir tecrübe bizleri bekliyor.

Metal Gear oyunları her zaman hikayeleri ile öne çıkan yapımlardır. Öyle ki Metal Gear Rising Revengeance’in de oldukça ilgi çekici bir hikayesi var. Eğer siz de bu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama kurabilirsiniz. Böylece oyunun tüm göndermelerini ve alt metinlerini en iyi şekilde kavrayabilirsiniz. Aşağıdaki maddeleri sırasıyla uygulayarak siz de Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Metal Gear Rising Revengeance Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz klasörün içinden çıkan dosyayı kopyalayın.

Kopyaladığınız dosyayı oyunun kurulu olduğu yerin içindeki " GameData " klasörünün içine yapıştırın.

" klasörünün içine yapıştırın. Çıkan uyarıda “hedefteki dosyayı değiştir” demeniz yeterlidir.

İşlem bu kadar basit. Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Metal Gear Rising Revengeance Hakkında

Platinum Games ile Kojima Productions tarafından geliştirilen ve Konami tarafından ilk kez 2013 yılında yayınlanan Metal Gear Rising Revengeance bir Hack’n’Slash oyunudur. Gelmiş geçmiş en iyi Hack’n’Slash oyunlarından biri olan Metal Gear Rising Revengeance, bu türü seven herkes tarafından muhakkak oynanmalıdır.

Metal Gear Solid 2’den tanıdığımız Raiden bu oyunda ana karakter olarak yer alıyor. Cyborg bir ninjaya dönüşen Raiden’ın maceralarının anlatıldığı bu oyunun ara sahneleri ve oynanışı son derece meşhurdur.

Metal Gear Rising Revengeance; politik entrikalar, büyük şirketlerin güç mücadeleleri ve etik sorunlar gibi derin temaları ele alan bir oyundur. Pek çok Hack’n’Slash oyununun aksine sadece düşmanlnarı estetik bir biçimde kesip parçalayacağınız bir oyun değil, son derece nitelikli ve özgün bir anlatıma sahip, kapsamlı bir yapımdır. Hem sağlam oynanışa sahip hem de iyi hikaye anlatan bir oyun arıyorsanız Metal Gear Rising Revengeance’e muhakkak bir göz atmalısınız.

Metal Gear Solid oyunlarının hiçbirini oynamamış bile olsanız bu oyundan keyif alabilir, hikayeyi baştan sona rahatlıkla takip edebilirsiniz. Yer yer mizahi yönünü de gösteren bu yapımda pek çok farklı şeyi aynı anda deneyimleyeceksiniz. Biraz eski bir oyun olmasına rağmen günümüzde bile hala iyi gözükmeye başarabilen nadir yapımlardandır.

Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Peki siz Metal Gear Solid oyunlarının kaçını oynadınız? Metal Gear Rising Revengeance Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.