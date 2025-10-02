Virus Total, Program kurmadan en popüler antivirüs yazılımlarıyla dosya ve linkleri tarayarak dosyalarda zararlı yazılım olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler VirusTotal, dosya ve URL’leri yüzlerce antivirüs motoru ve güvenlik aracıyla aynı anda tarayarak güvenlik analizi sunar.

Kullanıcılar, şüpheli dosyaları veya bağlantıları kolayca yükleyip anında detaylı rapor alabilir.

Ücretsiz olarak kullanılabilen bu hizmet, tek bir antivirüs programına bağımlı kalmadan kapsamlı güvenlik sağlar.

Siber güvenlik tehditlerinin hızla arttığı günümüzde, bilgisayarımıza indirdiğimiz her dosyanın güvenilir olup olmadığını kontrol etmek hayati önem taşıyor. VirusTotal, uzun süredir çevrim içi tarayıcı üzerinden kullanılan ve dosyaları onlarca antivirüs motoruyla aynı anda kontrol etmenizi sağlayan popüler bir güvenlik aracıdır. Şimdi ise VirusTotal Desktop programı sayesinde bu işlem çok daha kolay hale geliyor.

VirusTotal İndir

VirusTotal Desktop, web sürümünde sunduğu güvenlik tarama özelliklerini masaüstü uygulamasına taşıyan ücretsiz bir programdır. Kullanıcılar, dosyaları sürükleyip bırakma yöntemiyle kolayca tarayabilir ve sonuçları anında görebilir.

VirusTotal Öne Çıkan Özellikleri

Çoklu Antivirüs Motoru Taraması: Yüzden fazla antivirüs motoru ve güvenlik aracıyla dosyaları eş zamanlı kontrol eder.

Kolay Kullanım: Sürükle-bırak desteği sayesinde tek tıkla tarama yapılabilir.

URL ve Dosya Kontrolü: Sadece dosyaları değil, şüpheli linkleri de analiz eder.

Gerçek Zamanlı Sonuçlar: Tarama sonrası hangi antivirüslerin dosyayı tehdit olarak gördüğünü ayrıntılı şekilde raporlar.

Neden VirusTotal Desktop Kullanmalısınız?

Bilinmeyen dosyaları açmadan önce güvenliğini test edebilirsiniz.

Tek bir antivirüs yazılımına güvenmek yerine, onlarca farklı güvenlik altyapısından aynı anda faydalanırsınız.

Hem bireysel kullanıcılar hem de IT uzmanları için pratik ve hızlı bir güvenlik aracı görevi görür.

Sonuç

VirusTotal Desktop, internetten indirilen dosyaların güvenli olup olmadığını anlamanın en hızlı ve güvenilir yollarından biridir. Ücretsiz olması ve çoklu tarama motoru desteği sayesinde, bilgisayarınızı zararlı yazılımlara karşı korumak isteyen herkes için vazgeçilmez bir yardımcıdır.