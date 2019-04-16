Çevrimiçi Virüs Taraması için En Güvenilir 4 Site

Her bilgisayar kullanıcısı mutlaka virüslerle ilgili bir deneyime sahiptir. Bu dertten en çok Windows kullanıcılarının muzdarip olduğunu söyleyebiliriz zira Windows’un güvenlik seviyesi, en az Mac işletim sisteminin güvenlik seviyesinde olmadığından zaman zaman virüslere çabucak yenik düşebiliyor. Yolunuz bir kereliğine bile virüse sapmadıysa bunun nedeni ya bilinçli biri olmanız ya da şansınızın biraz fazla yaver gitmesidir.

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Çevrimiçi virüs taramaları, anti virüs uygulamaları kadar iyi bir sonuç vermiyor. Anti virüs uygulamalarını indirmeden virüs taraması yapmak istiyorsanız elinizdekinin en iyisinin çevrimiçi virüs taramaları olduğunu, bundan başka bir seçeneğinizin olmadığını kabullenmeniz gerekiyor.

Virüs taramalarını yapmadan evvel kaynağın ne kadar güvenli, kesin sonuç verdiğini öğrenmeniz gerekiyor. Bu yazıda, ücretsiz bir şekilde çevrimiçi virüs taramaları yapabileceğiniz en güvenilir 4 web sitesini bir araya topladık.

Çevrimiçi Virüs Taramaları Yapabileceğiniz En İyi Siteler

Aşağıdaki adresler, çevrimiçi virüs taramaları arasında en net sonucu veren adreslerdir. Bu adreslerde; tam sistem taraması yapabilir, virüslü dosyaların ayıklanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki bu çevrimiçi virüs tarayıcılar gerçek zamanlı olarak koruma sunamıyor, sisteminizi güvende tutmak için bunlara güvenemezsiniz.

Panda Cloud Cleaner

Çevrimiçi virüs tarayıcılarından biri olan Panda ActiveScan, yerini Panda Cloud Cleaner’a bıraktı. Panda Cloud Cleaner, Panda ActiveScan’dan çok daha fazla özelliğe sahip. Panda Cloud Cleaner’ın kullanımı çok kolaydır. Virüs tarama işlemi sona erdiğinde, kaldırılacak kötü amaçlı dosyaları seçip onaylamanız yeterli olacaktır.

Panda Cloud Cleaner’in tarama işleminin bitimi biraz uzun sürebilir, eğer aceleniz varsa diğer alternatiflere yönelebilirsiniz.

ESET Online Scanner

Eset Online Scanner, en kapsamlı çevrimiçi virüs tarayıcılarından biridir. Kullanımı kolay ve basit bir kullanıcı arayüzü vardır. Eset Online Scanner, tam, hızlı veya özel tarama seçeneklerinde bulunmanıza imkan verir. Kötü amaçlı dosyaların otomatik olarak karantinaya alınmasını ve silinmesini de seçebilirsiniz.

Google Chrome

Bir dakika, Google Chrome’da virüs tarayıcısı var mı? Evet, şüphelendiğiniz dosyaları doğrudan Google Chrome’da tarayabilirsiniz. Chrome, dünyanın en popüler tarayıcılarından biri olduğu için zaten bilgisayarınızda yüklü olması yüksek bir ihtimaldir.

Google Chrome’nin ücretsiz virüs tarama servisine ulaşmak için Chrome’nin adres çubuğuna chrome://settings/clean adresini yapıştırmanız yeterlidir. (Chrome’nin dışındaki tarayıcılarda çalışmaz.)

F-Secure Online Scanner

F-Secure Online Scanner, bu listenin en hızlı çevrimiçi virüs tarayıcısıdır. F-Secure Online Scanner, kötü amaçlı yazılımların çoğunu bulur ve kurulum gerektirmez.

F-Secure Online Scanner ile sadece bir dosyayı tarayamazsınız. Bunun yerine tüm sistemi tarayabilirsiniz. Tarama hızına bakıldığında, bunun çok büyük bir sorun olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca, F-Secure Online Scanner’in kullanımı da inanılmaz derecede kolaydır.

Bonus: VirusTotal

VirusTotal, 70’in üzerinde virüs tarayıcısı ile belli bir boyuta kadar istediğiniz dosyada ya da internet sitesinde virüs taraması yapar. Taratılan dosyalar, VirusTotal’in veri tabanında kalır ve bir başkası o dosyayı taramaya kalktığında, kişi dosyayı bir kez daha taratabilir veya bir önceki taramanın tarihi ile birlikte sonuçlarını inceleyebilir.

VirusTotal, listenin diğer virüs tarayıcılarından çok daha basit bir kullanıma sahiptir. Çok sık dosya indirmeyen biriyseniz, ara sıra indirdiğiniz şüpheli dosyaları buradan kolaylıkla taratabilirsiniz.