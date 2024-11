We Are Alive

We Are Alive, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir Co-Op korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz We Are Alive, çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alıyor. Dedektif olarak görev yaptığınız bu oyunda, eski bir psikiyatri hastanesine adım atıyorsunuz. Hastanede bulunan olağanüstü olayları araştırmalı ve sırları ortaya çıkarmalısınız.

Tek bir geliştirici tarafından geliştirilen We Are Alive, görsel ve atmosfer açısından vaat ettiğini fazlasıyla sunmaktadır. Korkutuculuğu, görevleri ve hikayesiyle birlikte tatmin edici bir yapıdadır.

Hastanenin içerisinde ve etrafında birçok eşya bulmanız gerekecek. Bu eşyalardan yararlanarak bulmacaları çözebilir ve yeni yolların kilidini açabilirsiniz. Tabii tüm bunları yaparken, peşinizden koşan hayaletler ve korkutucu yaratıklar olacaktır.

We Are Alive İndir

Hayaletler hiç beklenmedik anlarınızda karşınıza çıkabilir veya korkunun dozunu yavaşça artırabilirler. İki farklı şekilde sizi korkutmaya çalışan hayaletler, oyuncuların hiç sevmediği jumpscare şeklinde de sizleri korkutmaya çalışabilir.

We Are Alive'ı her tekrar oynadığınızda farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Yüksek tekrar oynanabilirlik sayesinde eşyaların, hayaletlerin ve bulmacaların farklılaştığını gözlemleyebilirsiniz. Siz de We Are Alive indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir Co-Op korku deneyimi yaşayın!

We Are Alive Sistem Gereksinimleri