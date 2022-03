Windows 7 Games For Windows 10

Windows 7 Games For Windows 10 klasik Windows oyunlarını yeni işletim sistemlerine taşıyor

Can Erdil Şentürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 7 Games For Windows 10 eğer Windows XP, Windows Vista veya Windows 7'den Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10'a geçiş yaptıysanız hoşunuza gidebilecek bir program. Program sayesinde onlarca farklı oyuna erişebilecek, eğlenceli anların tadını çıkarabileceksiniz. Oyun sektörüne olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, Windows 7 Games For Windows 10 programı da kitlesini artırmaya başladı. Başarılı program Windows platformu üzerinde çalışırken, Windows kullanıcıları da birbirinden farklı oyunlara ücretsiz olarak erişebiliyorlar.

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 7'den sonra Windows 8'e ve üst versiyonlarını piyasaya sürdüğünde bu yeni işletim sistemlerinde klasik Windows oyunlarına yer vermemişti. Windows XP, Vista ve Windows 7'de Solitaire, FreeCell, Hearts, Mayın Tarlası, Tavla, Spider Solitaire gibi Windows ile özdeşleşmiş oyunları dilediğimiz gibi oynayabiliyorduk. Fakat Windows 8 ve üst versiyonlarında bu klasik oyunlar işletim sistemiyle beraber gelmiyordu. Eğer klasik Windows oyunlarını yeni işletim sistemine sahip bilgisayarınızda oynamak isterseniz bu paketten yararlanabilirsiniz.

Windows 7 Games For Windows 10 Özellikleri

Ücretsiz onlarca farklı oyun,

Eğlenceli içerikler,

Farklı türde oyunlar,

Windows işletim sistemi ile uyumlu içerikler,

Keyifli zaman geçirme,

Sınırsız,

Kaliteli grafikler,

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Windows 7 Games For Windows 10 temel olarak klasik Windows oyunlarını bir araya topluyor ve yeni işletim sistemlerinde oynamanıza imkan tanıyor. Program bir kurulum arayüzüyle birlikte geliyor. İndireceğiniz kurulum programını çalıştırdıktan sonra hangi oyunu yüklemek istediğnizi seçebiliyorsunuz. Yükleme işlemi bitince oyunları istediğiniz zaman oynamaya başlayabilirsiniz. Kullanıcılar diledikleri oyunu diledikleri kadar oynayabilir ve tüm içeriklere erişebilirler.

Bünyesinde birbirinden farklı oyunlara yer veren Windows 7 Games For Windows 10, Windows platformundaki oyunculara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Oyunculara birbirinden farklı oyunları ücretsiz olarak oynama fırsatı veren başarılı platform, farklı dil desteğine de sahip. Oyuncular Mayın Tarlasından, Tavlaya kadar pek çok oyuna ücretsiz ve hızlı bir şekilde erişebilecekler.

