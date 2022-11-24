Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri de Windows’tur. Kimileri Windows XP kullanırken ki bu işletim sistemini halen kullanan birçok insan var. Kimileri ise son sürümleri kullanmaktadır.

Ancak Windows 11 yeni bir işletim sistemi olduğundan dolayı halen gelişmekte bazı hatalar ile kullanıcılar karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle birçok kişi halen Windows 10 kullanmakta. Peki, kısa bir bilginin ardından Windows 10 ücretsiz bir şekilde nasıl yükseltilebilir? Sizler için anlatıyoruz.

Ücretsiz Windows 10 Yükseltmesi Nasıl Yapılır?

Windows 10 indirme sayfasına gidin.

sayfasına gidin. Windows 10’u cihazınıza indirin.

Kurulum işlemlerini sırasıyla yapın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var sadece Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahipseniz ücretsiz bir şekilde Windows 10’u cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak yine de ücretsiz bir şekilde kullanmak istiyorsanız etik veya yasal olmayan yollara başvurabilme imkanınızda bulunmaktadır. Tabi bizler bu yollara başvurmanızı tavsiye etmiyoruz.

Neden Windows 11 Değil de Windows 10?

Yukarıda Windows 11 işletim sisteminin çok daha yeni olduğunu ve halen geliştirilmekte olduğundan bahsetmiştik. Aslında bakacak olursak Windows 11’i şu an için kurmaya gerek olmayabilir. Çünkü donanımdan fazla yiyen bir işletim sistemi cihazı yavaşlatma ihtimali olacaktır.

Malum 7 ve 8 işletim sistemleri artık eskisi gibi değil. Zaten 8 başlat menüsünden dolayı tutamamıştı 7 ise Windows tarafından desteğini kesti. Bu nedenle daha sağlıklı bir işletim sistemi düşünüyorsanız Windows 10’u tercih edebilirsiniz. Çünkü Windows 10 artık rayına oturmuş durumdadır.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz

1 GHz RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 20 GB

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz

1 GHz RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

Bu içeriğimizde ücretsiz Windows 10 nasıl yüklenir? Anlatmış olduk. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.