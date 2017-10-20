A Butterfly, ara ara karşımıza çıkan rengarenk gövdeleriyle biz bizden alan güzel kelebeklerle dolu bir arcade oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda Dünyanın sonuna kadar tüm kapılardan geçmek isteyen kelebekleri uçuruyoruz. Son günlerinde onları mutlu etmemiz gerekiyor.

Reflekslere dayalı oynanış sunan tek dokunuş arcade oyunu formunda olan kelebek oyununda anime müzikler eşliğinde durmadan uçuyoruz. Yanlardan açılıp kapanan kapılar arasından kanatlarımız sıkışmadan mümkün olduğunca uzak noktaya gitmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz her kapı 1 puan kazandırıyor. Puanlarımızı yeni kelebekleri oyuna dahil etmek için kullanıyoruz.

Bu arada oyunun bir sonu yok; dilediğiniz zaman bırakıp yeniden başlayabilirsiniz. Sıkıldığınız anlarda, toplu taşımada veya arkadaşınızı beklerken açıp oynayabileceğiniz türde bir arcade oyunu.