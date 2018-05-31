Acroball, eşsiz atmosferi ve zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan harika bir beceri oyunudur. Oyunda topu bir hokkabaz gibi döndürerek engellerin arasından sürüklüyor ve aşağı düşürmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor.

Benzersiz oyun mekaniği, sürükleyici atmosferi ve harika oynanaışıyla karşıımza çıkan Acroball, 40 zorlu bölümü ve 5 seviyesiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda neonlardan oluşan şekillerin etrafında dolaşıyor ve topu aşağı düşürmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Aldatıcı özelliği de bir hayli yüksek olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir oyun arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Eşsiz oynanışı ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Acroball sizleri bekliyor. Basit kontrollere de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Tüm çizgileri vurmanız gereken Acroball oyununu sakın kaçırmayın.

Acroball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.