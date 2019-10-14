Oyun dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Haiku Games yeni bir oyununu daha oyuncuların beğenisine sundu.

Bir kayak merkezinde hayatını kaybeden kolejli bir öğrencinin cinayetini araştıracağımız oyunda. Macera oyunları arasında yer alan Adventure Escape: Murder Inn günümüzde hem Android hem de iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Oyunun içeriğinden söz edecek olurksak bizleri farklı karakter modellemeleri bekliyor. Gizemli bir cinayeti ortaya çıkarmaya çalışacağımız yapımda oyuncular karşılarına çıkan çok sayıda bulmacayı da çözüme kavuşturmak için ter dökecekler. Yapımda karşımıza çıkan ipuçlarını birleştirerek cinayeti kimin işlediğini ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Gizli nesnelerin de yer alacağı yapımda oyuncular güzel grafiklere ek olarak oldukça zengin bir içerik yapısına erişebilecekler. Yapım oynaması ücretsiz olarak iki farklı platformda yer alıyor.