AnkaraKart uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan şehir içi ulaşım hizmetlerini sizlere sunuyor.

Teknolojiye ayak uyduran yenilikleriyle öne çıkan şehirlerden biri olan Ankara, şehir içi ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. AnkaraKart uygulamasıyla birlikte saatlerce otobüs bekleme, ulaşım kartı bakiyesinin olmaması vb. durumları ortadan kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha birçok faydalı özelliği de beraberinde sunmuş durumda.

Bulunduğunuz noktaya en yakın otobüs duraklarını sizlere sunan AnkaraKart uygulamasında, bu duraklardan hangi hatların geçtiğini ve otobüslerin tahmini geliş sürelerini de sizlere gösteriyor. Ulaşım kartlarınızın bakiye sorgulaması ve yüklemesini de gerçekleştirebileceğiniz AnkaraKart uygulamasında, ulaşım kartınız yoksa N Kolay Sanal Kart hizmetine üye olarak uygulama üzerinden toplu taşıma araçlarına binebiliyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz AnkaraKart uygulamasında, dilediğiniz yere en uygun hatları gösteren yol tarifi özelliğini de kullanabilirsiniz.