Akıllı Şehir Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Teknolojik gelişmelerin artışıyla birli birlikte ortaya çıkan bir kavram olan akıllı şehir nedir? İşte akıllı şehir kavramına dair detaylar!
2000’li senelerin başında ortaya çıkan Akıllı şehir (Smart City), şehirlerin çeşitli teknolojilerle donatılması anlamını taşıyor. İnsan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan Smart City, çevre dostu uygulamaları da ifade ediyor. Aynı zamanda akıllı şehirlerde hem beşeri hem de dijital sistemlerden de yararlanılıyor.
Özetle akıllı şehir; yaşamsal teknolojilerden yararlanılarak sürdürülebilir, modern ve fonksiyonel şehirlerin inşa edilmesidir. Biz de sizler için akıllı şehirlerin özellikleri, önemi, uygulamaları, bileşenleri ve teknolojileriyle alakalı bir rehber hazırladık.
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Akıllı Şehir Özellikleri Nelerdir?
Akıllı şehir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Kamu Güvenliğini Sağlar
Kamu güvenliğinin sağlanması için akıllı şehirlerde şu araçlar yer alır;
- Acil müdahale sistemleri
- Video izleme sistemleri
- Veri analiz araçları
Yukarıda sıralanan araçlar sayesinde kamu güvenliğini tehlikeye düşüren ve düşürebilecek tüm hususlar tespit edilerek ona göre işlemler yapılır.
2. Veriye Dayalı Kararlar Almak
Şehri yöneten kişiler, bilinçli ve doğru kararlar alabilmek içi verilerden yararlanır. Bu noktada makine öğrenimi algoritmalarıyla veri analiz araçlarından yararlanır.
3. Vatandaş Geri Bildirimlerine Önem Verilir
Akıllı şehirlerde vatandaş geri bildirimleri çok önemlidir. Özellikle vatandaşların çeşitli programlara, online platformlara ve açık veri girişimlere katılmaları sağlanır.
4. Gelişen Ulaşım Sistemleri
Smart City’in en önemli özelliklerinden birisi de ulaşım sistemlerinin çok gelişmesidir. Gelişen ulaşım sistemleri;
- Sürücüsüz araçlar
- Akıllı trafik yönetim sistemleri
- Elektrikli araçlar
- Gerçek zamanlı toplu taşıma takibi gibi birçok sistemden oluşuyor.
5. Dijital Altyapı Sunar
Akıllı şehirlerin altyapısı, dijitaldir. 5G ağları, yüksek hızlı internet erişimi gibi birçok dijital altyapıdan oluşuyor.
6. Sürdürülebilir Tasarıma Sahiptir
Bahsettiğimiz şehirler, sürdürülebilir tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Örneğin, bisiklet yolları ve yeşil alanlardan oluşurlar. Çevreci bir yaklaşıma sahiplerdir. Aynı zamanda akıllı şehirlerdeki binalar, enerji tasarruflu olarak inşa edilir. Binaların altyapısı;
- Soğutma ve ısıtma sistemleri
- Rüzgar türbinleri
- Akıllı aydınlatmalar
- Güneş panelleri vb. pek çok yenilebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.
7. Akıllı Atık Yönetimi Yapılır
Akıllı şehirlerdeki atık yönetiminde sürdürülebilir uygulamalar öne çıkıyor. Geri dönüşümün optimize edilmesi, atık toplama vb. birçok işlem gerçekleşir. Sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi noktasında veri analitiği, IoT sensörler gibi sistemlerden de yararlanılır.
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Akıllı Şehirlerin Önemi
Akıllı şehir projeleri, çevresel sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Sürdürülebilir atık ve enerji yönetimi uygulamaları ön plandadır. Sürdürülebilir ulaşımda Smart City’ler için çok önemlidir. Çevresel sürdürülebilirlikte yenilebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlardan çöplüklere atıklar gönderilir. Çöplüklerdeki atıkları azaltmak için akıllı yönetim sistemlerinden yararlanılır.
Akıllı şehirlerde altyapı düzgün şekilde inşa edilmiştir. Kentsel hizmetlerde üst düzeydedir. Ayrıca çeşitli teknolojilerden yararlanılarak üretkenlik ve verimlilikte üst düzeye çıkartılır. Akıllı şehirler, seyahat süresinin azaltıldığı akıllı ulaşım sistemlerinden oluşuyor.
Smart City’lerde son teknoloji kullanılarak çeşitli işletmeler inşa edilir. Akıllı şehirlerdeki işletmeler hem yeniliği hem de ekonomik kalkınmayı sağlıyor. Ekonomik kalkınma için yeni iş modellerinin ortaya çıkması sağlanır.
Akıllı şehirler, yaşam kalitesinin artırılması noktasında da hayati önem taşıyor. Teknolojiden yararlanılarak insanların yaşam kaliteleri artırılır. Trafikle ilgili problemleri çözmek adına akıllı trafik yönetim sistemleri kullanılır. Akıllı enerji yönetim sistemleriyle enerjide maliyetlerin azaltılması sağlanır.
Akıllı şehirler, gelişmiş güvenlik sistemleriyle doludur. İnsan ve diğer canlıların güvenliği için akıllı video gözetim sistemleri kurulmuştur. Bu sistem sayesinde olaylar kısa sürede tespit edilip hemen müdahale yapılır.
Akıllı Şehir Uygulamaları
Akıllı şehir uygulamaları şöyle sıralanabilir;
- Akıllı enerji yönetimi
- Akıllı sağlık
- Akıllı atık yönetimi
- Akıllı ulaşım sistemleri
- Akıllı kamu güvenliği
Akıllı enerji yönetimi ile şehirlerde veri analitiğiyle IoT sensörler kullanılır. Bunlar sayesinde enerji kullanımı izlenebilir. Aynı zamanda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik edilir ve enerji dağıtımı da optimize olur.
Akıllı sağlık uygulamalarında da veri analizleri ve IoT cihazlardan yararlanılır. Sağlıklı yaşam tarzının teşviki, havanın kalitesiyle gürültü kirliliğinin artırılması noktasında da çok önemlidir. Akıllı atık yönetimi uygulamaları içinde veri analizleri ve sensörler devreye girer. Geri dönüşümün izlenmesi, atık üretiminin azaltılması ve atık toplama işlemleri için çok gerekli bir uygulamadır.
Akıllı ulaşım sistemleri ile toplu taşımalar iyileştirilir. Akıllı ulaşım sistemlerinde veri analizleri ve sensörler aracılığıyla otopark yönetilir ve trafik akışı optimize edilir. Akıllı kamu güvenliği uygulamalarında veri analizleri ve sensörler;
- Çeşitli kamu güvenliğiyle ilgili sorunları
- Suçları
- Trafik kazalarını izler
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Akıllı Şehir Bileşenleri Nelerdir?
Akıllı şehir projeleri, aşağıdaki bileşenlerden oluşuyor:
1. Smart Environment
Smart Environment ile akıllı şehirlerde şu tür çevre dostu yatırımlar gerçekleşir;
- Enerji verimliliğini artırma
- Yeşil alanları artırma
- Atık yönetimini optimize etmek
- Çevre kirliliğini önlemek
- Su yönetimi
2. Smart Mobility
Smart Mobility ile akıllı şehirlerin ulaşım sistemlerinde dijitalleşmeden yararlanılır. Smart Mobilty bileşeninde akıllı şehirler;
- Elektrikli araçlar
- Otomatik sürüş sistemleri
- Otomatik otopark sistemleri
- Trafik akışını izleme sistemleri
- Bisiklet paylaşım teknolojilerinden oluşuyor.
3. Smart People
Şehirlerde insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılır. E-hizmetler, eğitim, güvenlik, sağlık gibi birçok ihtiyaç karşılanır.
4. Smart Living
Smart City konseptine sahip şehirlerde çevre, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun içinde şu teknolojilerden yararlanılır;
- Enerji yönetim sistemleri
- Yenilebilir enerji kaynakları
- Enerji depolama sistemleri
5. Smart Economy
Belirtilen şehirlerin kurulmasındaki amaç, sürdürülebilir ve verimli bir ekonomi oluşturmaktır. Bunun içinde dijital hizmetler, verimli ulaşım sistemleri, çevre dostu uygulamalar ve enerji verimliliği uygulamalarına başvurulur.
6. Smart Governance
Smart City konseptinde online sağlık hizmetleri, online randevu sistemleri ve dijital yolculuk planlama sistemleri yer alır. Bunların yanı sıra şöyle sistemlerde geliştirilmiştir;
- Kameralar
- Acil durum servis sistemleri
- Güvenlik sistemleri
- Uyarı sistemleri
- Sensörler
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Akıllı Şehir Teknolojileri
Akıllı şehirler şu teknolojilerden inşa edilir;
- Akıllı binalar
- Elektrikli araçlar
- IoT sensörleri
- Yapay zeka
- Blockchain
- Artırılmış gerçeklik
- Sanal gerçeklik
- Sürücüsüz araçlar
- Elektrikli araçlar
- Bulut bilgi işlem
- Büyük veri analitiği
Akıllı binalar sayesinde enerji maliyetleri azaltılır. Aynı zamanda enerji kullanımı optimize edilir. Binadaki yaşayanlara IoT sensörleri gibi birçok teknolojiyle güvenli ve konforlu ortam sunulur. Sürücüsüz ve elektrikli araçlarla birçok trafik problemi çözülmek amaçlanıyor.
IoT sensörleriyle atık yönetimi, trafik akışı ve havanın kalitesi artırılır. IoT sensörleri; şehirlerdeki çöp kutusu, şehir ışıkları gibi birçok alana yerleştirilir. Böylelikle şehirle ilgili gerçek zamanlı veriler elde edilir.
Yapay zeka teknolojileriyle;
- Şehir hizmetlerinde verimlilik artar
- Trafik yönetimi yapılır
- Atık toplama süreçleri otomatikleştirilir
- Karmaşık veri kümeleri anlamlandırılır
Blockchain teknolojilerindeyse şehirlerle ilgili operasyonlar ve işlemleriyle ilgili bilgiler depolanır. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde de şehirlerin verilerine gerçek zamanlı ulaşılabilir. Ayrıca şehirler, sanal turlarla izlenebilir. Sürücüsüz ve elektrikli araçlarla trafik sıkışıklığı azaltılır. Toplu taşıma sistemlerinin modern çalışması sağlanır.
Dünyanın En Teknolojik Evleri
Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji olduğunu artık herkes bilir. Öyle ki arabadan saate kadar tutun her yerde teknoloji kullanılıyor. Fakat teknoloji sadece bilgisayar teknolojisi olarak da algılanmamalı.
Bulut bilgi işlem teknolojilerinde akıllı şehir sistemleri tarafından üretilen büyük miktardaki veriler hem işlenir hem de depolanır. Bunun sonucunda kurumlarla depolar arasında kolayca bilgiler analiz edilip paylaşılır.
Büyük veri analitiğiyle şehir altyapısı ve hizmetleri optimize edilir. IoT sensörleri başta olmak üzere birçok kaynak tarafından üretilen çok büyük miktardaki veriler analiz edilip işlenerek kullanılır hale getirilir.
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