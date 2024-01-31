Akıllı Şehir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

2000’li senelerin başında ortaya çıkan Akıllı şehir (Smart City), şehirlerin çeşitli teknolojilerle donatılması anlamını taşıyor. İnsan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan Smart City, çevre dostu uygulamaları da ifade ediyor. Aynı zamanda akıllı şehirlerde hem beşeri hem de dijital sistemlerden de yararlanılıyor.

Özetle akıllı şehir; yaşamsal teknolojilerden yararlanılarak sürdürülebilir, modern ve fonksiyonel şehirlerin inşa edilmesidir. Biz de sizler için akıllı şehirlerin özellikleri, önemi, uygulamaları, bileşenleri ve teknolojileriyle alakalı bir rehber hazırladık.

Akıllı Şehir Özellikleri Nelerdir?

Akıllı şehir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kamu Güvenliğini Sağlar

Kamu güvenliğinin sağlanması için akıllı şehirlerde şu araçlar yer alır;

Acil müdahale sistemleri

Video izleme sistemleri

Veri analiz araçları

Yukarıda sıralanan araçlar sayesinde kamu güvenliğini tehlikeye düşüren ve düşürebilecek tüm hususlar tespit edilerek ona göre işlemler yapılır.

2. Veriye Dayalı Kararlar Almak

Şehri yöneten kişiler, bilinçli ve doğru kararlar alabilmek içi verilerden yararlanır. Bu noktada makine öğrenimi algoritmalarıyla veri analiz araçlarından yararlanır.

3. Vatandaş Geri Bildirimlerine Önem Verilir

Akıllı şehirlerde vatandaş geri bildirimleri çok önemlidir. Özellikle vatandaşların çeşitli programlara, online platformlara ve açık veri girişimlere katılmaları sağlanır.

4. Gelişen Ulaşım Sistemleri

Smart City’in en önemli özelliklerinden birisi de ulaşım sistemlerinin çok gelişmesidir. Gelişen ulaşım sistemleri;

Sürücüsüz araçlar

Akıllı trafik yönetim sistemleri

Elektrikli araçlar

Gerçek zamanlı toplu taşıma takibi gibi birçok sistemden oluşuyor.

5. Dijital Altyapı Sunar

Akıllı şehirlerin altyapısı, dijitaldir. 5G ağları, yüksek hızlı internet erişimi gibi birçok dijital altyapıdan oluşuyor.

6. Sürdürülebilir Tasarıma Sahiptir

Bahsettiğimiz şehirler, sürdürülebilir tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Örneğin, bisiklet yolları ve yeşil alanlardan oluşurlar. Çevreci bir yaklaşıma sahiplerdir. Aynı zamanda akıllı şehirlerdeki binalar, enerji tasarruflu olarak inşa edilir. Binaların altyapısı;

Soğutma ve ısıtma sistemleri

Rüzgar türbinleri

Akıllı aydınlatmalar

Güneş panelleri vb. pek çok yenilebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.

7. Akıllı Atık Yönetimi Yapılır

Akıllı şehirlerdeki atık yönetiminde sürdürülebilir uygulamalar öne çıkıyor. Geri dönüşümün optimize edilmesi, atık toplama vb. birçok işlem gerçekleşir. Sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi noktasında veri analitiği, IoT sensörler gibi sistemlerden de yararlanılır.

Akıllı Şehirlerin Önemi

Akıllı şehir projeleri, çevresel sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Sürdürülebilir atık ve enerji yönetimi uygulamaları ön plandadır. Sürdürülebilir ulaşımda Smart City’ler için çok önemlidir. Çevresel sürdürülebilirlikte yenilebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlardan çöplüklere atıklar gönderilir. Çöplüklerdeki atıkları azaltmak için akıllı yönetim sistemlerinden yararlanılır.

Akıllı şehirlerde altyapı düzgün şekilde inşa edilmiştir. Kentsel hizmetlerde üst düzeydedir. Ayrıca çeşitli teknolojilerden yararlanılarak üretkenlik ve verimlilikte üst düzeye çıkartılır. Akıllı şehirler, seyahat süresinin azaltıldığı akıllı ulaşım sistemlerinden oluşuyor.

Smart City’lerde son teknoloji kullanılarak çeşitli işletmeler inşa edilir. Akıllı şehirlerdeki işletmeler hem yeniliği hem de ekonomik kalkınmayı sağlıyor. Ekonomik kalkınma için yeni iş modellerinin ortaya çıkması sağlanır.

Akıllı şehirler, yaşam kalitesinin artırılması noktasında da hayati önem taşıyor. Teknolojiden yararlanılarak insanların yaşam kaliteleri artırılır. Trafikle ilgili problemleri çözmek adına akıllı trafik yönetim sistemleri kullanılır. Akıllı enerji yönetim sistemleriyle enerjide maliyetlerin azaltılması sağlanır.

Akıllı şehirler, gelişmiş güvenlik sistemleriyle doludur. İnsan ve diğer canlıların güvenliği için akıllı video gözetim sistemleri kurulmuştur. Bu sistem sayesinde olaylar kısa sürede tespit edilip hemen müdahale yapılır.

Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı şehir uygulamaları şöyle sıralanabilir;

Akıllı enerji yönetimi

Akıllı sağlık

Akıllı atık yönetimi

Akıllı ulaşım sistemleri

Akıllı kamu güvenliği

Akıllı enerji yönetimi ile şehirlerde veri analitiğiyle IoT sensörler kullanılır. Bunlar sayesinde enerji kullanımı izlenebilir. Aynı zamanda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik edilir ve enerji dağıtımı da optimize olur.

Akıllı sağlık uygulamalarında da veri analizleri ve IoT cihazlardan yararlanılır. Sağlıklı yaşam tarzının teşviki, havanın kalitesiyle gürültü kirliliğinin artırılması noktasında da çok önemlidir. Akıllı atık yönetimi uygulamaları içinde veri analizleri ve sensörler devreye girer. Geri dönüşümün izlenmesi, atık üretiminin azaltılması ve atık toplama işlemleri için çok gerekli bir uygulamadır.

Akıllı ulaşım sistemleri ile toplu taşımalar iyileştirilir. Akıllı ulaşım sistemlerinde veri analizleri ve sensörler aracılığıyla otopark yönetilir ve trafik akışı optimize edilir. Akıllı kamu güvenliği uygulamalarında veri analizleri ve sensörler;

Çeşitli kamu güvenliğiyle ilgili sorunları

Suçları

Trafik kazalarını izler

Akıllı Şehir Bileşenleri Nelerdir?

Akıllı şehir projeleri, aşağıdaki bileşenlerden oluşuyor:

1. Smart Environment

Smart Environment ile akıllı şehirlerde şu tür çevre dostu yatırımlar gerçekleşir;

Enerji verimliliğini artırma

Yeşil alanları artırma

Atık yönetimini optimize etmek

Çevre kirliliğini önlemek

Su yönetimi

2. Smart Mobility

Smart Mobility ile akıllı şehirlerin ulaşım sistemlerinde dijitalleşmeden yararlanılır. Smart Mobilty bileşeninde akıllı şehirler;

Elektrikli araçlar

Otomatik sürüş sistemleri

Otomatik otopark sistemleri

Trafik akışını izleme sistemleri

Bisiklet paylaşım teknolojilerinden oluşuyor.

3. Smart People

Şehirlerde insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılır. E-hizmetler, eğitim, güvenlik, sağlık gibi birçok ihtiyaç karşılanır.

4. Smart Living

Smart City konseptine sahip şehirlerde çevre, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun içinde şu teknolojilerden yararlanılır;

Enerji yönetim sistemleri

Yenilebilir enerji kaynakları

Enerji depolama sistemleri

5. Smart Economy

Belirtilen şehirlerin kurulmasındaki amaç, sürdürülebilir ve verimli bir ekonomi oluşturmaktır. Bunun içinde dijital hizmetler, verimli ulaşım sistemleri, çevre dostu uygulamalar ve enerji verimliliği uygulamalarına başvurulur.

6. Smart Governance

Smart City konseptinde online sağlık hizmetleri, online randevu sistemleri ve dijital yolculuk planlama sistemleri yer alır. Bunların yanı sıra şöyle sistemlerde geliştirilmiştir;

Kameralar

Acil durum servis sistemleri

Güvenlik sistemleri

Uyarı sistemleri

Sensörler

Akıllı Şehir Teknolojileri

Akıllı şehirler şu teknolojilerden inşa edilir;

Akıllı binalar

Elektrikli araçlar

IoT sensörleri

Yapay zeka

Blockchain

Artırılmış gerçeklik

Sanal gerçeklik

Sürücüsüz araçlar

Elektrikli araçlar

Bulut bilgi işlem

Büyük veri analitiği

Akıllı binalar sayesinde enerji maliyetleri azaltılır. Aynı zamanda enerji kullanımı optimize edilir. Binadaki yaşayanlara IoT sensörleri gibi birçok teknolojiyle güvenli ve konforlu ortam sunulur. Sürücüsüz ve elektrikli araçlarla birçok trafik problemi çözülmek amaçlanıyor.

IoT sensörleriyle atık yönetimi, trafik akışı ve havanın kalitesi artırılır. IoT sensörleri; şehirlerdeki çöp kutusu, şehir ışıkları gibi birçok alana yerleştirilir. Böylelikle şehirle ilgili gerçek zamanlı veriler elde edilir.

Yapay zeka teknolojileriyle;

Şehir hizmetlerinde verimlilik artar

Trafik yönetimi yapılır

Atık toplama süreçleri otomatikleştirilir

Karmaşık veri kümeleri anlamlandırılır

Blockchain teknolojilerindeyse şehirlerle ilgili operasyonlar ve işlemleriyle ilgili bilgiler depolanır. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde de şehirlerin verilerine gerçek zamanlı ulaşılabilir. Ayrıca şehirler, sanal turlarla izlenebilir. Sürücüsüz ve elektrikli araçlarla trafik sıkışıklığı azaltılır. Toplu taşıma sistemlerinin modern çalışması sağlanır.

Bulut bilgi işlem teknolojilerinde akıllı şehir sistemleri tarafından üretilen büyük miktardaki veriler hem işlenir hem de depolanır. Bunun sonucunda kurumlarla depolar arasında kolayca bilgiler analiz edilip paylaşılır.

Büyük veri analitiğiyle şehir altyapısı ve hizmetleri optimize edilir. IoT sensörleri başta olmak üzere birçok kaynak tarafından üretilen çok büyük miktardaki veriler analiz edilip işlenerek kullanılır hale getirilir.