Türkiye Kart Nedir, Ne Zaman Çıkacak ve Nasıl Alınacak?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu sistemi tanıtıldı. Peki, "Türkiye Kart projesi nedir?", "Türkiye Kart ne zaman çıkacak?", "Türkiye Kart nasıl ve nereden alınacak?, "Türkiye Kart dolumu nasıl yapılacak?" Türkiye Ortak Ödeme Platformundan çıkan Türkiye Kart hakkında bilgi detaylı olarak bu yazıda.

Türkiye Ortak Ödeme Platformu:

PTT, Turkcell, Türk Telekom, DenizBank, Vakıf Katılım ve İBB BELBİM’in Türkiye’nin hayatını kolaylaştırmak için bir araya geldiği Türkiye Ortak Ödeme Platformu sistemiyle hayatımıza giren Türkiye Kart, Başbakan Binali Yıldırım tarafından “Tek kartla her yere tek ödeme” olarak özetlendi. Dünyada sadece 3 - 4 ülkenin kullandığı bir sistem olan Türkiye Ortak Ödeme Platformu hayatımızda neleri değiştirecek? Banka hesabı olmayanların da kullanabileceği söylenen Türkiye Kart, nerelerde kullanabilecek? Türkiye Kart nasıl ve nereden alınacak? Türkiye Kart dolumu nasıl yapılacak? Türkiye Kart hakkında tüm merak edilenleri anlatıyoruz.

Türkiye Kart Nedir?

Türkiye Kart’ın kullanım alanlarına değinmeden önce Türkiye Kart’ın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Türkiye Ortak Ödeme Platformu sisteminin bir parçası olan Türkiye Kart nedir? sorusunun yanıtını Başbakanımız Binali Yıldırım kısaca şöyle verdi: “Tek kartla her yere tek ödeme”. Bunu biraz açacak olursak; Türkiye’nin neresinde olursak olalım geçerliliği olacak bu kartı sadece ulaşımda değil, alışverişte ve para transfer işlemlerinde de kullanabileceğiz. Türkiye Kart’ı banka hesabı olmayanların da sahip olabileceği, çok fonksiyonel bir ön ödemeli ve debit kart olarak özetleyebiliriz.

Türkiye Kart Nerelerde Kullanılıyor?

Şimdi dilerseniz Türkiye Kart’ın kullanım alanlarından bahsedelim:

Ulaşımda: Şu anda İzmir, İstanbul, Ankara ve daha pek çok şehirde toplu taşıma - ulaşım araçlarını kullanmak istediğinizde cebinizde o şehrin kartının olması gerekiyor. Yüklemesi de ayrı bir sorun olan bu şehiriçi ulaşım kartları yerine kullanılacak. Türkiye’nin hangi şehrinde olursak olalım otobüse, metrobüse, metroya, dolmuşa, vapura hatta taksiye bindiğimizde ödeme için cebimizdeki Türkiye Kart’ı kullanacağız.

Şu anda İzmir, İstanbul, Ankara ve daha pek çok şehirde toplu taşıma - ulaşım araçlarını kullanmak istediğinizde cebinizde o şehrin kartının olması gerekiyor. Yüklemesi de ayrı bir sorun olan bu kullanılacak. Türkiye’nin hangi şehrinde olursak olalım otobüse, metrobüse, metroya, dolmuşa, vapura hatta taksiye bindiğimizde ödeme için cebimizdeki Türkiye Kart’ı kullanacağız. Para Transferinde: Türkiye Kart, sadece ulaşımda değil, finansal işlemlerde de büyük kolaylık sağlayacak. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para transferi yapabilecek, kartlarına diledikleri ATM’den para yatırabilecek. Hem de ara ödemeler, komisyonlar olmadan havale işlemleri gerçekleşecek. Tabii ki bu bir kredi kartı olmadığından borç alma imkanımız yok; işlemleri kendi paramızla yapacağız. Kartın Tüm ATM’lerde kullanılabilir olacağını da ekleyelim.

Türkiye Kart, sadece ulaşımda değil, de büyük kolaylık sağlayacak. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para transferi yapabilecek, kartlarına diledikleri ATM’den para yatırabilecek. Hem de ara ödemeler, komisyonlar olmadan havale işlemleri gerçekleşecek. Tabii ki bu bir kredi kartı olmadığından borç alma imkanımız yok; işlemleri kendi paramızla yapacağız. Kartın kullanılabilir olacağını da ekleyelim. Alışverişte: Türkiye Kart’ı ister online ister mağazadan yaptığımız alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanabileceğiz. Kartla veya cep telefonumuzu kullanarak alışveriş ödemesini gerçekleştirebileceğiz. Limitini kullanacağının belirlediği kartın tüm POS’larda geçerli olacağı da belirtildi.

Türkiye Kart Nereden - Nasıl Alınır?

Ulaşım, para transferi, alışveriş dışında mili parklar ve müzelerde de kullanılabilecek olan Türkiye Kart, PTT’lerden temin edilecek. Ön ödemeli veya debit (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması) özellikli Türkiye Kart seçenekleri sunulacak. Dolum işlemleri de - satış işlemi gibi - PTT’lerden yapılacak.

Türkiye Kart Ne Zaman Çıkacak?

Türkiye Kart ne zaman gelir? sorusunu soranlar için de; Dünyada sadece 3 - 4 ülkede kullanılmaya başlayan sistemin Türkiye’ye gelmesi Temmuz 2018’i bulacağı bilgisini paylaşalım. Okulların kapanacağı Temmuz ayından itibaren Türkiye Kart’larımızı satın alıp şehiriçi ulaşım kartlarına veda etmiş olacağız.