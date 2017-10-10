AxessMobil, kişinin moduna göre kampanyalar sunan uygulaması. Akbank kredi kartı sahiplerinin kullanabileceği iPhone uygulaması, kişinin rutinlerini tanıyarak, Axess, Wings ve Neo’nun fırsatlarla dolu dünyasında o anda ilgilerini çekebilecek kampanyaları öncelikli olarak sunuyor. Ayrıca Akbank kartlarıyla ilgili her şeyi kolayca takip etmelerine imkan tanıyor.

Farklı bankaların kampanyaları bir arada sunan uygulamaları mevcut ancak Akbank’ın hazırladığı AxessMobil uygulaması bambaşka çalışıyor. O gün hangi moddaysanız uygulama da o moda geçiyor ve günün o saatine uygun kampanyaları karşınıza çıkarıyor. Örneğin; o gün akşam canınız alışveriş yapmak istedi ancak hangi mağazaları gezeceğinizi planlayamadınız. Uygulamaya alışveriş moduna geçtiğinizi belirtiyorsunuz. Markaların indirimli ürünlerini bulabileceğiniz mağazalar karşınıza çıkıyor. Mod dışında rutinlerinizi tanıyan bir uygulama Akbank AxessMobil. Şöyle ki; her hafta sonu aynı saatte yaptığınız bir şey varsa o gün o saatte yaptığınız aktiviteye uygun fırsatları sunuyor. Ayrıca markaları favorilerinize ekleyerek beğendiğiniz markaların zaman zaman yaptığı kampanyalardan da haberiniz oluyor.

Akbank AxessMobil uygulaması ile kampanyaları takip etmenin yanı sıra kredi kartı ödemesi yapabiliyor, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödeyebiliyor, harcamanlarınızı sektör bazlı inceleyebiliyorsunuz.