Amazon Hediye Kartı Nedir, Amazon Kredi Kartı Olmadan Alışveriş Nasıl Yapılır?

Amazon Türkiye online alışveriş yapanlar için kredi kartsız alışveriş dönemini başlattı. Amazon Türkiye kredi kartı sorunu yaşayanlar (kredi kartı kabul etmiyor, ödeme yöntemi hatası, ödeme reddedildi vs.) için Amazon Hediye Kartı (Amazon Gift Card) hayat kurtarıyor. Türkiye’den de Amazon Hediye Kartı satın almak mümkün. Bu blog yazımızda "Amazon Hediye Kartı nedir", "Amazon Hediye Kartı nasıl satın alınır?", "Amazon Hediye Kartı nasıl kullanılır?" adım adım anlatıyoruz.

Amazon Hediye Kartı Türkiye'de!

Amazon Türkiye, banka ve kredi kartı olmadan online alışveriş yapmayı sağlayan bir hizmeti kullanıma açtı. “Amazon kredi kartımı kabul etmiyor”, “Amazon Türkiye ödeme sorunu”, “Amazon banka kartını kabul etmiyor”, “Amazon ödeme reddedildi” gibi kredi kartına ilişkin sorunlar yaşayan kişilerle Amazon’a kredi kartı eklemek istemeyen veya Amazon kredi kartı silme, değiştirme, güvenlik kodu gibi kart bazlı sorunlar yaşamak istemeyen kişilerin kullanabileceği Amazon Hediye Kartı uygulaması Türkiye’de de başladı. Çeşitli mağazalardan aldığnız kodları amazon.com.tr'de alışveriş yapmak için kullanabiliyorsunuz. Peki, Amazon Hediye Kartı kodu nereden alınıyor? Amazon Hediye Kartı nasıl kullanılıyor?

Amazon Hediye Kartı Nedir?

Amazon Hediye Kartı (Amazon Gift Card), Amazon.com.tr üzerinden kredi kartsız alışveriş yapabilmenizi sağlayan bir kart. İçindeki bakiye kadar alışveriş yapabiliyorsunuz. 25 TL, 50 TL veya 100 TL tutarındaki kodlarla bakiyeyi hesabınıza nakit olarak aktararak, banka veya kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan Amazon Türkiye sitesinde satışta olan yüzlerce çeşit milyonlarca ürünü satın alabiliyorsunuz.

Amazon Hediye Kartı Kodu Nedir?

25 TL, 50 TL veya 100 TL vererek satın aldığınız Amazon Hediye Kartı üzerindeki kod. Talep kodu olarak geçen bu kodu amazon.com.tr/kullan adresindeki uygun alana girerek, hesabınıza bakiye yüklemesi yapıyorsunuz ve hesabınızda biriken tutarda alışveriş yapıyorsunuz.

Amazon Hediye Kartı Satın Alma

Amazon Hediye Kartı nasıl satın alınır? diye soracak olursanız, Teknosa, CarrefourSA, BİM mağazalarında kasadan Amazon Hediye Kartı’nızı satın alabiliyorsunuz.

Amazon Hediye Kartı Nasıl Kullanılır?

İlk olarak programa katılan mağazalardan (Teknosa, CarrefourSA, BİM) birini ziyaret edin. Kasadan 25 TL, 50 TL veya 100 TL tutarında bir fiş alın. Aldığınız fiş üzerindeki talep kodunu (14-15 karakter uzunluğunda) www.amazon.com.tr/kullan adresindeki (Hesabım - Hediye Kartları - Hediye Kartı Yükle yolunu da izleyebilirsiniz) uygun alana girip Hesabınıza ekleyin butonuna tıklayın. Yüklediğiniz bakiyeyi Amazon.com.tr'deki milyonlarca üründen istediğiniz almak için kullanabilirsiniz.

Not: Bakiyeniz tanımlandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli. Hediye kartı bakiyenizi başka hesaplara transfer edemiyorsunuz veya başka bir hediye kartı satın almak için kullanamıyorsunuz.