Kredi kartı; 18 yaşından itibaren kişiye özel olarak çıkarılan insanların hem acil hem de nakit ihtiyaçlarını karşılayan finansal araçtır. Her bankanın kredi kartları farklı özellikte oluşturulmuştur. Bu nedenle aidat fiyatlandırılmasında da farklılıklar vardır.

Kredi kartları; aylık ekstre ve yıllık aidat ödemesi gibi giderler yüzünden birçok kişinin belini büküyor. Dolayısıyla insanlar kendilerini zor duruma düşüren bu ödemelerden kurtulmak için çeşitli yöntemler arıyor. Biz de yazımızda “Kredi kartı aidat ücreti nasıl geri alınır?” hakkında sizler için rehber hazırladık.

Kredi Kartı Aidatı Ödeme Zorunluluğu Var mı?

Kredi kartı alırken bankayla yapılan sözleşme içerisinde zorunlu ödemeler belirtiler. Eğer sözleşmede;

Üyelik ücreti

Yıllık kart ücreti

Yıllık kredi kartı aidatına dair bölümler varsa ve personel tarafından konuyla ilgili bilgilendirilmişseniz o zaman ödemeyi yapmak zorundasınız.

Kredi kartı aidatı, yasal çerçeveye dayanıyor. Bu sebepke kart sahibinin mutlaka ödemesi gerekiyor. Yalnız Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliği konuyla ilgili bankalara bir kural koymuştur.

Yönetmeliğe göre kredi kartı sunan tüm kurumların ayrı; senelik aidat, üyelik ücreti gibi isimlerle insanlardan para almadığı kartta çıkarmaları gerekiyor. Ayrıca her banka personelinin müşterilerine aidatı olan ve olmayan şeklinde diye kredi kartlarıyla ilgili bilgi vermesi zorunludur.

Aidat ücreti olmadan kredi kartı vermeyen bankalar kesinlikle normal kartlar için para talebinde bulunamaz. Bankalar belirttiğimiz bu kuralı ihlal ederse müşteriler, hakem heyetine giderek dilekçe doldurup paralarının iadesini isteyebilir. Bankalar aidatsız kredi kartı vermezse para cezası alır.

Kredi Kartı Aidatı Geri Alma

Kredi kartı aidatını geri alma olanağınız var. Fakat bunun için aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden herhangi birini yerine getirmeniz gerekiyor. Kredi kartı aidatı geri alma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. E-Devlet

E-devlet üzerinden kredi kartı aidatı ödememek için başvuruda bulunabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” uygulaması üzerinden yeni başvuru açınız. Daha sonra kredi kartınız hangi bankaya aitse onu da seçiniz. Durumunuzu açıklamalı şekilde yazıp, başvurunuzu oluşturunuz. Başvuru için aktif e-posta ile kart aidat dekontuna ihtiyaç vardır.

2. Bankaya Dilekçeyle Başvurma

Kredi kartınız aidatsızsa fakat sizden “yıllık aidat ücreti” kesildiyse bankanızın şubesine giderek dilekçe doldurup paranızın iade edilmesini isteyebilirsiniz.

3. Tüketici Hakem Heyeti

Kaymakamlıkta yer alan Tüketici Hakem Heyeti’ne giderek yıllık kredi kartı aidatını almak istediğinize dair başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeyle birlikte kesilen kart aidatının olduğu dekontla başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Tüketici Hakem Heyeti bankayla iletişime geçerek iade talebinde bulunur. Yaklaşım 15 günde kart aidatınızın iadesini alabilirsiniz.

Kredi kartı aidat ücretinin nasıl alınacağına dair bu yazımızı okuduktan sonra dilerseniz Kredi Kartı İnternet Alışverişlerine Nasıl Açılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.