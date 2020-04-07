Ball Paint oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Toplarla oynanan bütün oyunlar eğlenceli ve heyecan verici oluyor. Hatta topların renklendirilerek oynandığı oyunlar daha harika oluyor. Dışarıda gerçek bir top oyunu oynamamıza imkan olmayan durumlarda böyle sanal olarak aynı duyguları yaşatan bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre.

Size verilen renkli topları karşınızdaki şeklin üzerine yerleştirmekten başka yapmanız gereken bir şey yok. Boyamak istediğiniz kısıma tıklayarak o bölümü renklendirebiliyorsunuz. Topun tamamı tek bir renkten oluştuğunda bölümü tamamlamış oluyorsunuz. Ne kadar az hamlede bu işi tamamlarsanız o kadar bölüm puanı kazanıyorsunuz. Ayrıca oynadığınız top ilerleyen zamanlarda şekil değiştiriyor. Bu şekiller oyuna hem renk hem de aksiyon katıyor. Maceranın hız kesmeden devam ettiği bu oyunu boş zamanlarını değerlendirmek için bire bir. Siz debu eğlencelli oyunu oynamak istiyorsanız indirip hemen oynayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.