Balls VS Lasers, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Balls VS Lasers, lazer ve topları eşleştirerek puan kazanmaya çalıştığınız bir oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda hoş grafikler ve animasyonlar yer alıyor. Farklı zorluk seviyelerine de sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda zorlu bölümleri tamamlayarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Balls VS Lasers mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Farklı topları ve skinleri alarak daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Balls VS Lasers oyunu sizleri bekliyor.

Balls VS Lasers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.