Tarayıcı Tabanlı En İyi 6 Çevrimiçi FPS Oyunu

Birinci şahıs nişancı (First Person Shooter) türündeki oyunlar muhtemelen dünyadaki en popüler oyunlardır. Call of Duty, Half Life, Halo ve Counter-Strike gibi oyunlar oynayabileceğiniz en iyi FPS oyunları arasındadır ancak bu oyunlara para harcamak istemiyorsanız, tarayıcı tabanlı FPS oyunlarını denemek isteyebilirsiniz. Biz de sizin için bu yazıda, tarayıcı tabanlı en iyi 6 çevrimiçi FPS oyununu bir araya getirdik. Listemizde en iyi çevrimiçi FPS oyunları yer alıyordu.

Rush Team’de gösterişli efektler ve yenilikçi bir oyun beklemeyin. Rush Team'i oynamanın tek bir nedeni var ve bu da geleneksel bir FPS deneyimi yaşamak istiyor olmanızdır.

Rush Team’de yakın dövüş silahları, tabancalar, tüfekler, el bombaları gibi standart oyun unsurları bulunuyor. Oyunda bazı kozmetik ve özellikleri yalnızca VIP’ler kullanabilir ancak VIP olmadan da keyifli vakit geçirebililirsiniz.

Warmerise: Red vs. Blue, gözünüze o kadar hoş görünmeyebilir. Warmerise: Red vs. Blue, grafiksel açıdan Quake ve orijinal Counter-Strike gibi 90'lı yıllara ait FPS oyuna benziyor. Oyuncuların motive olmasını sağlayan ve rekabetçi bir unsur olan Top 100 Lider Tablosu bulunuyor.

Warmerise: Red Vs. Mavi, oyuncu bulma açısından bu listedeki en iyi oyunlardan biridir. Sonuç olarak, eski nesil grafikler sizin için bir sorun değilse Warmerise: Red vs. Blue’yu denemelisiniz.

Çoğu zaman modern 3D FPS’lerin dedesi olarak adlandırılan Wolfenstein 3D, tüm FPS hayranlarının bir noktada oynaması gereken anıtsal bir klasiktir. Wolfenstein 3D, basit oyun yapısına sahip olmasına rağmen, şaşırtıcı derecede eğlenceli ve büyüleyici eski nesil grafiklerine sahip. Tarayıcı üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Wolfenstein 3D, en iyi retro oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Superhot’ı bilgisayarınızda, Xbox One'da veya Playstation 4’te oynayabilirsiniz, ancak oyunun prototipine tarayıcınızdan ücretsiz olarak erişebiliyorken neden bunu yapmalısınız? Superhot’a tarayıcı üzerinden ücretsiz olarak erişebilmek, satın almak istemeniz durumunda oyunu denemek için mükemmel bir yoldur.

Superhot, bu listedeki diğer oyunlara benzemez. Yenilikçi oyun yapısıyla çıktığı dönem oyuncuların dikkatini çeken Superhot’ta gerçek zamanlı olarak gerçekleşen olaylar yerine, zaman yalnızca hareket ettiğinizde geçer. Bu durumu, mermilerden kaçmak ve bir silah almak için kullanabilirsiniz.

Superhot'ın prototip sürümü oldukça kısa ama yine de oyun hakkında bir fikir sahibi olmak ve biraz eğlenmek için harika olduğunu söyleyebiliriz.

Bilgisayarınızın donanımı ne kadar zayıf olursa olsun, Krunker'ı çalıştırabilirsiniz. Bu da onu harika bir tarayıcı tabanlı FPS oyunu yapan bir sebeptir. Her bilgisayarda çalışabilmesine olanak sağlayan Minecraft benzeri grafikler kullanır. Krunker’da düşmanlarını öldürmekle görevli bir asker rolünü üstlenirsiniz.

Krunker'da 10 oyun modu bulunuyor. En popüler modlardan biri, her oyuncunun tek olduğu ve en çok öldürme sayısına sahip olan oyuncunun kazandığı Free For All'dur. Ek olarak, Krunker’da Triggerman, Hunter, Run Gun, Spray Pray, Vince, Detective, Marskman, Agent, Runner ve Bowman isimli sınıflar bulunuyor. Her sınıfın kendine has silahı var. Örneğin, Bowman sınıfını seçerseniz bir Crossbow’a, Hunter sınıfını seçerseniz bir keskin nişancı tüfeğine sahip olursunuz.

War Brokers, Krunker’a benzer grafiklere sahip. Görünümünü düzenleyerek ve silahlarını seçerek karakterinizi kişiselleştirebilirsiniz. War Brokers, silahlar konusunda çok çeşitli seçenekler sunuyor. Tüm bu seçenekler (araç kullanma şansı dahil) War Brokers'ı şu an oynayabileceğiniz en iyi tarayıcı tabanlı FPS oyunlarından biri yapıyor.

War Brokers’da Classic ve Battle Royale olmak üzere iki oyun modu bulunuyor. Classic oyun modu, Team Deathmatch, Package Drop ve Missile Launch gibi çeşitli oyun modlarıyla birlikte geliyor. War Brokers'ın Battle Royale modu, PUBG, Fortnite ve H1Z1 oyunlarına oldukça benziyor, bu yüzden bu oyunları seviyorsanız, War Brokers’dan kesinlikle zevk alacaksınız.