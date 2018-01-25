BattlePop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hızlı ve tempolu bir bulmaca oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz türden bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan BattlePop, keyifli kurgusuyla dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bulmacalara sahip olan oyunda gerçek zamanlı mücadelelere dahil oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda kendi takımınızı kuruyor ve farklı stratejik taktikler geliştiriyorsunuz. Eşsiz kahramanların yer aldığı oyunda hepsi birbirinden güçlü karakterlerden oluşan bir takımı kontrol edebiliyorsunuz. Becerilerinizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bulmaca oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir mobil oyun olarak dikkat çeken BattlePop tam size göre. BattlePop oyununu mutlaka denemelisiniz. Hoş görselleri ve grafikleriyle de dikkat çeken BattlePop sizleri bekliyor.

BattlePop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.