Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Bridge Another World Alice in Shadowland, gizemli mekanlarda dolaşarak kayıp eşyaları bulabileceğiniz ve çeşitli objelerin sırlarını çözebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Ürkütücü mekanları ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizemli mekanlarda gezinerek gizli nesneleri araştırmak ve çeşitli objelerin eksik parçalarına ulaşarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda, kırık ayna parçası ile sır dolu dünyalara yolculuk yapan bir karakterin başından geçen macera dolu anlar anlatılmıştır. Farklı konusu ve eşsiz tasarımı ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı mekan ve yüzlerce kayıp nesne yer almaktadır. Her mekanda çözmeniz gereken ayrı bir gizem bulunmaktadır. Bu gizemleri açığa çıkarmak için çeşitli bulmacalar çözebilir ve strateji oyunları oynayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Bridge Another World Alice in Shadowland, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.