Windows 11’e Android Uygulamaları Nasıl Eklenir?

Windows 11’e Android uygulama ekleme işlemi, bilgisayarın verimli şekilde kullanılması açısından çok önemlidir. Bu işlem sayesinde Android’e dair birçok uygulama Windows 11 işletim sistemli bilgisayarda kullanılır. Fakat bunun için Windows 11’in son sürümde kullanılması gerekiyor.

Yazımızda Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlara daha çok işlevsellik kazandıracak Android uygulamalarını ekleme ve çalıştırma işlemlerinden bahsedeceğiz.

Windows 11’e Android Uygulamaları Ekleme

İlk olarak bilgisayarda Windows 11’in son sürümü yüklü değilse mutlaka yüklenmelidir.

Windows 11 işletim sistemli bilgisayardan Microsoft Store açılarak diğer adıma geçilir.

işletim sistemli bilgisayardan Microsoft Store açılarak diğer adıma geçilir. Yüklenmek istenen Android uygulaması aranarak üzerine tıklanır.

Android uygulamasının bilgisayara indirilmesi için “Yükle” butonuna tıklanmalıdır.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Windows 11’de yer alan “Başlat” menüsü üzerinden ya da görev çubuğundan yeniden başlatılır.

Android uygulama, direkt masaüstünde yer alan bir pencerede açılır.

Windows 11’e Android uygulamaları ekleme işlemi sonrasında şu noktalara çok dikkat edilmelidir: Uygulama pencere üzerinde açıldıktan sonra kontrolü fare ya da klavyeyle yapılmalıdır.

Fakat bazı Android uygulamaların Windows 11’de sorunsuz çalışıp çalışmadığını tespit etmek için birtakım ayarlamalar yapmak gerekiyor. Hatta bazı ek izinlerde verilmelidir.

Herhangi bir Android uygulamasının çalıştırılmasıyla ilgili sorun yaşayanlar öncelikle ayarları değiştirmelidir. Eğer sorun devam ediyorsa uygulama geliştiriciyle irtibata geçilip yardım alınmalıdır.

Windows 11’de Android Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Windows 11’de Android uygulamaları çalıştırmak için Intel Bridge Teknolojisi’nden yararlanılır. Intel Bridge Teknolojisi, Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlara uygulamanın içerisindeki kodla neler yapılacağını iletmektedir.

Intel Bridge olmadığı takdirde yüklenen belgeleri bilgisayar anlamaz. Bu durumda Android uygulamaların çalışmasına engel olur. Intel Bridge, uygulama kodlarını derleyip bazı değişiklikler yapar.

Intel Bridge aracılığıyla uygulamalar çalıştırılır hale geldikten sonra Windows arama, masaüstü ve “Başlat Menüsü” üzerinde görüntülenmeye başlar.

Windows 11 işletim sistemli bilgisayara Android uygulamalar eklendikten sonra kullanıcılar bazı sorunlarla karşılaşabilir. En çok karşılaşılan sorunların başında “Windows alt sistemi başlatılamıyor” geliyor. Windows alt sistemi başlatılamıyor sorunu şu şekilde çözülebilir;

Bilgisayar üzerinden “Ayarlar” açılır.

“Uygulamalar > İsteğe bağlı özellikler” adımları takip edilir.

Ekran aşağıya doğru kaydırılarak “Diğer Windows Özellikleri” bulunup üzerine tıklanır.

Aşağıda yer alan isteğe bağlı özellikler içerisinden “Sanal Makine Platformu” etkin hale getirilir. Daha sonra “Tamam” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımlar eksiksiz şekilde yerine getirildiği halde yine de sorun çözülemeyebilir. Sorun çözülemediği takdirde Windows Hyper-V (Hiper) Yönetici Platformu etkin hale getirilmelidi.