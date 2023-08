Oyunlarda ve Sinemada Remake Ne Demek?

İnternette ve sosyal medyada gezinirken görmüş olabileceğimiz bir kelime olan “remake” ne demek biliyor musunuz? Remake ne demek, remake nedir gibi sorulara cevap niteliğinde olan bu yazımızda bu sözcüğün ne anlama geldiğini izah edeceğiz.

Remake Nedir?

Genellikle sinema filmlerinde ve oyunlarda kullanılan remake terimi adından da anlaşılacağı üzere yeniden yapım manasına gelmektedir. Eskiden yapılan bir filmin ya da oyunun aslına sadık kalınarak baştan, yeniden yapılmasına remake denir

Remake kelimesi sıklıkla reboot ve remaster ile karıştırılır. Reboot daha çok “yeniden başlatmak” anlamına gelir. Yani eskisinden daha farklı yorumlanan oyunlar ve filmler için için kullanılan bir ifadedir. Remaster ise “yeniden düzenleme” demektir. Halihazırda var olan bir şeyin daha iyi hale getirilip, düzenlenmiş, geliştirilmiş versiyonudur. Bu 3 kelimenin anlamı sık sık karıştırılır.

Remake Örnekleri

Oyunlardan örnek vermek gerekirse son dönemde en büyük sükse yapmış remake oyunlardan biri Resident Evil 4 Remake’tir. Öyle ki, orijinal oyun 2005 yılında çıkış yaptığında da çok beğenilmişti ve TPS oyunlarına yön veren bir yapım olmuştu. 2023 yılına geldiğimizde ise bu oyunun remake versiyonu çıktı ve bu oyun da çok beğenildi.

Çok iyi bir remake projesine imza atan geliştirici CAPCOM, pek çok oyununun remake versiyonunu zaten çıkardı. Görünüşe göre çıkarmaya da devam edecek.

Aynı şekilde 2008 yılında çıkan Dead Space korku ve bilim kurgu öğelerini çok iyi bir şekilde harmanlayan bir yapımdı. 2023 yılında Dead Space de remake sürümüne kavuştu. Hem orijinal oyunun hem de remake versiyonunun çok iyi gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Filmlerden örnek vermek gerekirse The Thing mükemmel bir örnek olacaktır. Zira bu film 2 kez remake’lendi. En popüler olanı -ve pek çokları için en iyisi- 1982 versiyonudur. Kurt Russell’ın başrol olarak oynadığı bu yapım esasında 1951 yapımı The Thing from Another World isimli filmin remake versiyonudur. 50’li yılların teknolojik kısıtlılığından ötürü pek de iyi bir film olmayan The Thing from Another World siyah beyaz bir yapımdı.

1982 yılındaki versiyonun da eskimiş olacağı düşünülmüş ki 2011 yılında aynı isimle bir remake daha çekildi. 82 yılındaki versiyonunun eline su dökemeyen bir film olarak anıldı ve kült haline gelmiş ilk remake kadar beğenilmedi.

Remake nedir, remake ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Remake versiyonunu en beğendiğiniz oyun ya da film nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.