İOS ve Android platformunda yayınlanan Bullet Master ile gizli bir ajan olmaya hazır mısınız?

App Store'da 5 ortalama puan üzerinden 4.5 puan alan Bullet Master'ı oynadıkça keyif alacaksınız. Oyuna gizli ajan olarak başlayın ve kötü insanları mağlup edin.

Düşmanları mağlup edebilmek için her bölümde farklı yerlere seyahat edeceksiniz. Bullet Master'da düşmanlarınız oldukça fazla olacak. Örneğin soyguncular , teröristler , zombiler gibi. Amacımız onları ortadan kaldırmak ve Bullet Master ile dünyanın en ünlü gizli ajanı olabilmek.

Bölümlere göre sınırlı sayıda mermi ve canınız olacaktır. Bu hususları dikkate alarak dünyayı Bullet Master'la kurtabilirsiniz.

Şimdiden halk senden çok ümitli. Haydi şimdi oynama zamanı!