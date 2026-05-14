En İyi Ücretsiz Yarış Oyunları (PC, Android ve iOS)

Ücretsiz yarış oyunları sayesinde herhangi bir ücret ödemeden ister PC ister Android telefon veya tablet ister iPhone üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Sorun şu ki günümüzde çok sayıda bedava yarış oyunu bulunuyor. Bu da hangisinin daha iyi olduğu konusunda kararsız kalmaya sebep olabiliyor.

Bu rehberde PC, Android ve iPhone üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen en güzel yarış oyunları listesi hazırladık. Listemizde gerçekçi oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan RaceRoom Racing Experience'ten dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Asphalt Legends'a kadar geniş bir yelpaze mevcut.

PC İçin En İyi Ücretsiz Yarış Oyunları Neler?

Drift Legends 2 Nasıl Bir Oyun?

Black Fox Entertainment tarafından geliştirilen Drift Legends 2, en güzel araba oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki temel amaç drift yaparak en yüksek puana ulaşarak yarışı kazanmak. Bunun için driftleri mümkün olduğunca uzun ve kontrollü yapmamız gerekiyor. Yani yarışın sonucunu hız yerine drift performansı belirliyor.

Oyunda kullanılabilecek 50'den fazla araba bulunuyor. Drift Legends 2'de tek oyunculu ve çevrim içi modlar mevcut. Yani dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebiliyoruz. Bu, oyunun daha keyifli olmasına yardım ediyor. oyunun Steam'deki Steam incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Trackmania Nasıl Bir Oyun?

Trackmania, en sevilen yarış oyunları arasında bulunuyor. Oyundaki amaç pisti en kısa sürede bitirmeye çalışmak. Bu sistem sayesinde oyun refleksleri ve hatasız sürüş becerilerini öne çıkıyor. Birkaç saniyelik fark bile sıralamada önemli değişikliklere yol açabiliyor. Steam'de oynanabilen bedava yarış oyunu, gerçekçi bir oynanış yerine basit bir oynanış sunuyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Asphalt Legends Nasıl Bir Oyun?

En popüler yarış oyunları arasında bulunan Asphalt Legends, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Gameloft tarafından geliştirilen oyunda dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebiliyoruz. Basit bir oynanışa sahip yapımda Ferrari, Porsche ve Lamborghini gibi markaların ürettiği yüksek performanslı otomobiller yer alıyor. Türkçe arayüz dil desteğine sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

RaceRoom Racing Experience Nasıl Bir Oyun?

KW Studios tarafından geliştirilen RaceRoom Racing Experience, gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu, oyunun daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor. Direksiyon seti ile oynanan oyunlar arasında yer alan yapım, ses konusunda oldukça başarılı durumda. Tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi moda da sahip olan oyunda yarış pstinde diğer oyuncularla mücadele edebiliyoruz. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

RC Revolution: High Voltage Nasıl Bir Oyun?

RC araba yarışı oyunu olan RC Revolution: High Voltage, basit bir oynanışa sahip. Bu, eğlenceli zaman geçirmemize yardıme diyor. Başlangıçta üç farklı araçtan birini seçebiliyoruz ancak yarış kazandıkça araçların kilidini açabiliyoruz. Araçların görünümünü ve performansını özelleştirebilmemiz mümkün. Yalnızca tek oyunculu moda sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Android ve iPhone'da En İyi Bedava Yarış Oyunları Hangileri?

Need for Speed: No Limits Nasıl Bir Oyun?

Electronic Arts'ın popüler mobil yarış oyunu Need for Speed: No Limits, kaliteli grafikleri ve basit oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Android ve iOS cihazlar üzerinden oynanabilen bu oyunda çok sayıda araba bulunuyor. Oyunda ayrıca modifiye sistemi de mevcut. Böylece otomobili özelleştirebiliyoruz. Bu arada Çevrim içi mod sayesinde diğer oyuncularla mücadele edebiliyoruz.

Horizon Chase Nasıl Bir Oyun?

Retro tarzı grafikleriyle öne çıkan Horizon Chase, basit bir oynanışa sahip. Virajlarda doğru zamanlama ile yön değiştirmek ve nitroyu stratejik şekilde kullanmak oldukça önemli. Oyunda pek çok araç bulunuyor. Yarış kazandıkça diğer araçların kilidini açabiliyoruz. Oyunda çok güzel manzaralara sahip pistlerin de yer aldığını belirtelim. Örneğin gün batımı manzarası eşliğinde mücadele edebiliyoruz.

CSR Racing 2 Nasıl Bir Oyun?

CSR Racing 2, en popüler drag yarışı oyunları arasında yer alıyor. Bu yarış türünde kalkış zamanlaması, vites geçişleri ve nitro kullanımı oldukça önemli. Yani yarışı kazanmak için yalnızca gaza basmak yeterli değil. Oyunda Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Bugatti ve Lamborghini gibi markaların yüksek performanslı otomobilleri bulunuyor.

CarX Highway Racing Nasıl Bir Oyun?

CarX Highway Racing, sokak yarışlarına odaklanıyor. Çok oyunculu mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla mücadele edebiliyoruz. Gece ve gündüz modlarına sahip yapım, Paris'ten Teksas'a kadar çeşitli şehirlerde geçiyor. Oyunda pek çok araç bulunuyor ve her aracın maksimum hızı, hızlanması ve motor gücü farklı.

Rally Horizon Nasıl Bir Oyun?

iPhone ve Android cihazda oynanabilecek bedava yarış oyunu önerileri arasında Rally de bulunuyor. Çöl, kar, çamur ve asfalt gibi farklı zeminlerde rakiplerimizle mücadele edebiliyoruz. Yarış atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan Rally Horizon, internet gerektirmeyen mobil oyunlar arasında yer alıyor. Çeşitli araçların yer aldığı yapımda modifiye sistemi de bulunuyor. Bu sayede otomobili özelleştirebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Yarış türünü seven biri olarak bu rehberde daha önce oynadığım ve çok beğendiğim oyunlara yer verdim. Eğer bilgisayarda drift yarış oyunu arıyorsanız Drift Legends 2'ye bir şans verebilirsiniz. Asphalt Legends basit oynanış, RaceRoom Racing Experience ise gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Telefon ve tablet tarafında ise bence Need for Speed: No Limits en başarılı yapımlardan biri.